Украинский офицер объяснил, почему у Лукашенко началась истерика 8 25.03.2023, 15:04

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У диктатора назревают большие проблемы.

Великобритания собирается передать Украину бронебойные боеприпасы с обедненным ураном для танков Challenger 2. Они будут прекрасно уничтожать вражескую технику. А еще – от них страшно «горит» у российских оккупантов и Александра Лукашенко.

Об этом «24 каналу» рассказал офицер ВСУ, боец 1 бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец. По его словам, снаряды с обедненным ураном используют на протяжении многих десятилетий.

Как отметил Березовец, российские пропагандисты сразу начали рассказывать разный бред, что такие снаряды вызывают бесплодие, провоцируют проблемы с экологией. Это абсолютная ложь.

«Это оружие не является ядерным. Оно не несет угрозы загрязнения и не вызывает бесплодия. Это просто снаряды, которые используются для уничтожения бронетехники. Обладают высокой бронебойной способностью. Они будут насквозь прошивать российскую технику и уничтожать все, что есть у россиян», – отметил Березовец.

Самозванец Лукашенко вообще начал рассказывать, что в ответ Россия может предоставить ему ядерное оружие. Березовец предполагает, что диктатор не просто так в истерике.

«Была информация, что он собирается отправить на фронт представителей собственной частной военной компании, где находится около 2 тысяч человек. Она якобы называется «Артсервис».

Возможно, эти наемники будут в российских танковых войсках. А Лукашенко будет гораздо сложнее отвечать перед родственниками погибших, чем Путину», – предположил Березовец.

На разных участках фронта были единичные случаи задержаний граждан Беларуси. Нельзя пока утверждать, что тамошняя армия воюет против Украины. Это преимущественно представители белорусских спецслужб.

«Впрочем, информация о 2 тысячах наемников – серьезная «заявка» на участие преступного режима Беларуси в войне против Украины. Если это произойдет, то скрыть будет невозможно. Это повлечет за собой гораздо большие проблемы для Лукашенко включительно с санкциями. Также это будет непопулярный шаг, ведь около 90% белорусов против участия в войне», – подчеркнул Березовец.

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