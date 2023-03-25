Решающая битва началась, грядет стратегический перелом 2 25.03.2023, 15:19

5,068

Войска РФ в Украине будут только отступать.

Грядет коренной перелом в захватнической войне РФ против Украины. Идет решающая битва, состоящая из двух этапов - российского наступления и последующего украинского контрнаступления.

Об этом в своем видеоблоге в YouTube рассказал российский историк, политик Дмитрий Чернышевский.

«Я нахожу много параллелей между нынешней войной и Великой Отечественной… Битва под Киевом была похожа на битву под Москвой вплоть даже до таких деталей, когда немцы начали отступление на один день раньше, чем Красная армия пошла в наступление. Выдохлись. Так и здесь получилось под Киевом. Сражения, которые проходили под Харьковом и Херсоном в совокупности, тянут на ту же роль, что была у Сталинградской битвы, - начало коренного перелома. После Сталинградской битвы немецкая армия потеряла возможность вести стратегическое наступление. После Херсонской и Харьковской российская армия потеряла возможность вести глубокие наступательные действия в Украине. Сейчас началось решающее сражение», - рассказал Чернышевский.

Он напомнил, что эту битву прогнозировал еще летом минувшего 2022 года. Тогда множество экспертов были уверены, что концом войны станет освобождение украинцами Херсона. Он же был уверен, что после деоккупации этого города произойдет еще одно решающее сражение. Именно оно сейчас и идет.

«Началась она (решающая битва - ред.) с российского наступления. Точно так, как и битва под Курском, которая завершила коренной перелом в Великой Отечественной войне… Тут уже третий месяц идет кровавое наступление российских войск на Бахмут, и никак они Бахмут не возьмут. Надоело им брать Бахмут, отчаялись, перешли на Авдеевку и там тоже все у них непросто. Вот она решающая битва войны», - рассказал историк РФ.

Сейчас российское наступление почти выдохлась. Предстоит, пожалуй, самый тяжелый этап - украинское контрнаступление.

«Все будет зависеть от характера и масштабов и результатов украинского контрнаступления… Все будет не быстро. Впереди все самое главное. Когда украинская армия это решающее сражение выиграет, тогда мы сможем говорить, что поставлена стратегическая точка, далее украинская армия будет только наступать, а российская - отступать. Будет видна победа Украины, но для этого надо выиграть это сражение», - констатировал Чернышевский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».