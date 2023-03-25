Ученые приблизились к созданию лекарства против набора веса после диеты 3 25.03.2023, 18:14

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Многие люди, сидящие на диете, знакомы с эффектом йо-йо.

Ученые из США и Германии продемонстрировали на мышах, что после диеты их клетки мозга меняются, заставляя животных испытывать сильный голод и набирать вес после похудения. Результаты опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Многие люди, сидящие на диете, знакомы с эффектом йо-йо: после диеты килограммы быстро набираются обратно. Нейробиологи из Института исследований метаболизма Макса Планка и Гарвардской медицинской школы изучили, как меняются связи в мозге во время и после диеты у мышей.

Они выяснили, что нервные клетки AgRP, которые контролируют чувство голода, активируются сильнее после диеты. Это приводило к сильному голоду и набору веса у животных, причем активация нейронов сохранялась длительное время.

Исследователям удалось избирательно замедлить работу нейронных путей у мышей, которые активируют нейроны AgRP. Это позволило мышам набрать гораздо меньше веса после диеты.

В долгосрочной перспективе эти результаты могут помочь в разработке лекарств для поддержания эффекта диеты у людей.

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