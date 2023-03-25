СМИ: Россияне не смогут пересесть на китайские автомобили

СМИ: Россияне не смогут пересесть на китайские автомобили3
- 25.03.2023, 18:34
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Цены оказались неподъемными.
На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, россияне жалуются на невозможность перейти на автомобили китайского производства.
Как сообщает Reuters, цены на китайские автомобили оказались неподъемными для граждан России.
Даже цена российского «Москвича», детали к которому поставляет китайская компания JAC, выглядит немного высоковатой. Модель 3 стоит около 2 миллионов рублей (26 195 долл). Цены на Lada Granta, самый популярный автомобиль в РФ, начинаются от 680 тысяч российских рублей.
Как говорится в материале, после полномасштабного вторжения России в Украину китайские автопроизводители воспользовались ситуацией и значительно нарастили свое присутствие на российском рынке из-за ухода с него таких компаний, как Renault, Nissan и Mercedes.
На китайские автомобильные бренды, такие как Haval, Chery и Geely, сейчас приходится почти 40% продаж новых автомобилей на территории агрессора, по сравнению с менее чем 10% в январе-феврале 2022 года.