Гончаренко: Лукашенко — маленькая собачка Кремля 8 25.03.2023, 20:37

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Беларусь фактически оккупирована.

Украинский народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале прокомментировал заявление Путина о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия:

— Ну что, Беларусь не оккупирована Россией? Все хорошо? Сначала он посылает войска РФ с территории Беларуси, затем он размещает там собственное ядерное оружие. Чувствует себя, как у себя дома.

Помните, у Лукашенко была маленькая собачка, которую он возил повсюду за собой. А у Путина в роли такой собачки – сам Лукашенко.

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