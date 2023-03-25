закрыть
25 марта 2023, суббота, 21:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гончаренко: Лукашенко — маленькая собачка Кремля

8
  • 25.03.2023, 20:37
  • 4,296
Гончаренко: Лукашенко — маленькая собачка Кремля

Беларусь фактически оккупирована.

Украинский народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале прокомментировал заявление Путина о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия:

— Ну что, Беларусь не оккупирована Россией? Все хорошо? Сначала он посылает войска РФ с территории Беларуси, затем он размещает там собственное ядерное оружие. Чувствует себя, как у себя дома.

Помните, у Лукашенко была маленькая собачка, которую он возил повсюду за собой. А у Путина в роли такой собачки – сам Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин
Время отползать
Время отползать Владимир Халип