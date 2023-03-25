Политолог: Лукашенко делает Беларусь зоной поражения 2 25.03.2023, 21:14

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Дмитрий Болкунец

Свихнувшийся маразматик поднимает ставки.

Политолог Дмитрий Болкунец в своем Telegram-канале прокомментировал заявление Путина о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия:

— Размещение ядерного оружия под диктовку Кремля и по просьбе нацистского преступника Лукашенко, делает Беларусь зоной поражения. Свихнувшийся маразматик Путин решил поднять ставки и будет грозить ядерным ударом по Великобритании, Польше, Германии, Франции с территории Беларуси.

Но ответ прилетит не только по Беларуси, но и по Москве, Питеру, Сочи, Владивостоку и другим городам. Бункеры в горах не спасут.

Отметим, известный американский историк Юрий Фельштинский в интервью сайту Charter97.org заявлял, что Россия может нанести ядерные удары по Европе из Беларуси.

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