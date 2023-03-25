Участок для дома в Беловежской пуще продали за рекордную сумму 25.03.2023, 21:35

Его начальная цена была 874,92 белорусских рубля.

В Каменце, что в Брестской области, состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан, сообщает телеграм-канал #1регион.

Наибольший интерес вызвал участок площадью 0.1902 га для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, расположенный в деревне Абрамово, 2Б, Дмитровичского с/с, Каменецкого района.

Его начальная цена была 874,92 белорусских рубля. Подали 9 заявок. В итоге продали его за 40 000 белорусских рублей. Сумму эту называют рекордной.

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