Украинские военные сбили российский дрон с необычной гранатой
- 26.03.2023, 13:43
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Пограничники приземлили целый «рой» из восьми беспилотников.
В течение трех суток украинские пограничники обезвредили 8 вражеских беспилотников, которые вели разведку позиций сил обороны или пытались сбросить туда боеприпасы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, один из дронов имел систему сброса с аэрозольной слезоточивой гранатой К-51. Это нашли пограничники Луганского пограничного отряда после того, как БПЛА приземлили.