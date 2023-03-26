Украинские военные сбили российский дрон с необычной гранатой 26.03.2023, 13:43

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Пограничники приземлили целый «рой» из восьми беспилотников.

В течение трех суток украинские пограничники обезвредили 8 вражеских беспилотников, которые вели разведку позиций сил обороны или пытались сбросить туда боеприпасы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, один из дронов имел систему сброса с аэрозольной слезоточивой гранатой К-51. Это нашли пограничники Луганского пограничного отряда после того, как БПЛА приземлили.

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