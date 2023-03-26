В Вильнюсе презентуют книгу с письмами и воспоминаниями Алеся Беляцкого 26.03.2023, 16:53

Презентация состоится 28 марта.

В Центре белорусской культуры и сообщества в Вильнюсе 28 марта будет презентация книги «Алесь Беляцкий». В ней примет участие жена нобелевского лауреата Наталья Пинчук.

В издание вошли тексты Алеся Беляцкого, которые были опубликованы в независимых белорусских СМИ и в интернет-блогах, воспоминания разных времен, выдержки из писем, которые он присылает на свободу. Также в книге будут высказывания коллег, друзей и соратников Беляцкого. Включены в издание и знаковые фотографии нобелевского лауреата.

Начало презентации в 18 часов. Организаторы приглашают всех желающих.

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