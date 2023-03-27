Премьер-министр Израиля уволил министра обороны 27.03.2023, 2:07

Министр обороны выступил с критикой судебной реформы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта на следующий день после того, как он призвал прекратить судебную реформу, что побудило политических деятелей и бывших членов кабинета осудить действия Нетаньяху как «диктатуру».

Офис премьер-министра Израиля опубликовал однострочное заявление: «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня вечером решил уволить министра обороны Йоава Галланта». Больше подробностей он не сообщил.

В субботу Галлант публично раскритиковал спорные правительственные реформы судебной системы, заявив, что «законодательный процесс должен быть остановлен».

Он сказал, что военнослужащие Армии обороны Израиля также протестовали против реформ: «Я слышу их голоса и беспокоюсь. Происходящие события и проблемы в израильском обществе не обходят стороной Армию обороны Израиля. Отовсюду поднимаются беспрецедентные чувства гнева, боли и разочарования», — цитирует его слова Times of Israel.

Галлант сказал: «Я вижу, что источник нашей силы ослабевает… Растущий раскол в нашем обществе проникает в ЦАХАЛ и службы безопасности. Это представляет собой явную, непосредственную и ощутимую угрозу безопасности государства. Я не подам на это руку».

Несколько израильских политиков осудили увольнение Нетаньяху Галланта, назвав его «диктатором» и «опасностью для Израиля».

Лидер «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман, также бывший министр обороны, назвал увольнение Галлана Нетаньяху «диктатурой в лучшем виде», сообщает Times of Israel. Либерман сказал: «Министр обороны осмелился выразить глубокую озабоченность всех руководителей подразделений безопасности по поводу распада ЦАХАЛа и нанесения фатального ущерба безопасности Израиля».

Он добавил: «Вместо того, чтобы слушать [Галланта] и созывать кабинет, Нетаньяху выбрал путь всех диктаторов — заставить замолчать голоса».

Как сообщает Times of Israel, лидер партии «Национальное единство» Бени Ганц, предшественник Галланта на посту министра обороны, заявил, что Израиль сталкивается с «явной, непосредственной и ощутимой угрозой» своей безопасности. Он добавил: «Опасность стала еще хуже. Сегодня вечером Нетаньяху поставил политику и себя выше безопасности».

Судебная перестройка предоставит правительству полномочия по назначению судей и ограничит судебный надзор за действиями правительства и законами. Нетаньяху и его сторонники утверждают, что эта стратегия восстановит равновесие между судебной и исполнительной ветвями власти, обуздав то, что они считают судом, склонным к либеральному вмешательству.

Однако противники утверждают, что такой подход разрушает хрупкую систему сдержек и противовесов Израиля и катапультирует Израиль к авторитаризму.