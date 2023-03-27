Как быстро чистить грибы 27.03.2023, 3:26

Секреты, которые знают не все.

Кто откажется от вкуснейших грибочков! Как самостоятельный продукт они невероятны, а в блюде — только улучшают его вкус.

Однако грибы могут быть опасными — они впитывают в себя вредные вещества. Расскажем, как обезопасить себя от возможных отравлений и научится правильно их чистить. Основными секретами делится Smachno.

Грибы активно впитывают в себя воду и становятся водянистыми и безвкусными. Поэтому мыть грибы следует быстро, под проточной водой. Затем необходимо избавить их от лишней влаги обмакивая бумажным полотенцем.

Кончик ножки непременно стоит отрезать. Чем дольше гриб лежит в холодильнике, тем большую часть необходимо обрезать.

А вот юбочку на ножке гриба можно не срезать. Здесь все зависит от ваших эстетических вкусов.

Если у гриба крупная шляпка, то ее стоит почистить. Для этого срезают пленку, зацепив ее от края шляпки. У маленьких грибов пленка тонкая, поэтому чистить ее нет смысла.

Не стоит удалять коричневые пластинки внизу шляпки, так как этим вы лишаете гриб его пикантного вкуса.

Как чистить грибы по видам

Белые грибы почистить просто – для этого следует слегка потереть шляпку жесткой щеткой, после чего сполоснуть гриб под проточной водой.

Шампиньоны очень сильно впитывают влагу. Их даже не рекомендуется промывать под проточной водой. Чтобы очистить шампиньон, нужно с его шляпки лишь срезать кожицу.

Маслята чистят, снимая со шляпки кожицу, предварительно обдав их кипятком для более легкого процесса чистки.

Опята и лисички обычно не чистят, разве, что очищают от лесного мусора и промывают под проточной водой.

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