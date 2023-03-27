Лукашенковский премьер Головченко летит в Москву 27.03.2023, 4:59

На заседание совмина «союзного государства».

Премьер-министр Роман Головченко 27-28 марта с рабочим визитом летит в Москву и Волгоград. Глава лукашенковского правительства 27 марта, в понедельник, примет участие в заседании совета министров «союзного государства». Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале правительства Беларуси.

Он рассказал, что на заседании будет обсуждаться целый ряд важных вопросов для развития двусторонних отношений. Будут затрагиваться ход реализации союзных программ, разработка стратегии научно-технологического развития «союзного государства», а также реализация совместных программ в области космоса и сотрудничество в сфере микроэлектроники. Головченко отметил, что в Москве планируется встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в формате «один на один».

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