Заглохший мотор Путина Telegram-канал «Сито Сократа»

27.03.2023, 7:42

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Глава Кремля выглядит полностью ведомым.

На российском политическом Олимпе и около него в последние дни ощутимо доминирование непривычных игроков. Российские элиты в беседах между собой обсуждают приезд китайского куратора в страну, а также невиданное укрепление группы премьера Мишустина, резко нарастившего свой политический вес. В тоже время интерес к президенту Путину планомерно снижается. Появление подобной тенденции вызвано усталостью от главы государства, который не приносит подлинно хороших новостей. Ранее Путин снимал сливки, присваивая себе достижения времен стабильности. Теперь же он все чаще и чаще выступает в роли магнита плохих известий. Диспозиция заведомо проигрышная, однако и она деградирует.

Президента РФ разозлило комплиментарное освещение вояжа Си. Столкнулись два высокомерия, но на фоне китайца Путин смотрелся блекло и потерянно. Особенно вышиб его из колеи пассаж про легитимизацию в Кремле через китайское соизволение. Но в Пекине нет полной уверенности в надежности путинских позиций, т.е. пока дорогому другу дали условную поддержку с пожеланием беречь себя.

Параллельно идет накачка имиджа премьера Мишустина. Ежегодный отчет правительства будто специально состыковали с визитом Си Цзиньпина. Главный посыл доклада Мишустина состоит в том, что экономика РФ выдержала санкционный удар вопреки невероятному давлению Запада.

«Мы выстояли», – говорит премьер-спаситель, который выглядит пожарным, гасящим пожары, которые раздувает его пока еще начальник в Кремле. Не зря китайцы в знак изумления эффективностью Мишустина выделили ему персональный переговорный трек. Походит на подстраховку в случае, если известный объект интереса МУС вдруг попадет в Гаагу. Китаю нельзя рисковать, привязываясь к персоналиям, когда на кону жизнеспособность самой модели авторитаризма. Если абстрагироваться от лести китайской пропаганды, то в понимании стратегов КНР авантюризм Путина – образец невиданной глупости и плохого управления, из-за которого Россия заглохла.

Крайне неприятные итоги к 23-й годовщине избрания Путина президентом. Большое интервью Зарубину, данное в надежде переломить ситуацию, только усилило негатив. Все темы, затронутые в беседе, лишь концентрируют вокруг президента информацию отрицательного свойства. Путин выглядит полностью ведомым. Он просто рефлексивно реагирует на шаги внешних сил.

В ответ на поставку миллиона снарядов для ВСУ речь идет больших инвестициях в российское ВПК и готовности выпускать 3 и более миллионов снарядов в год! За данное направление отвечает Медведев, а потому уже есть опасения по части реализации.

После появления сведений о поставках в Украину снарядов с обеденным ураном, Путин вспыхивает и лицемерно скулит про вред от урановой пыли для экологии Донбасса. При этом тут же начинает угрожать сотнями тысяч российских аналогов, скромно умалчивая, что на уровне ООН РФ в 2008 г. слила тему запрета данного оружия. Также в Кремле решили подняться выше на одну ступеньку по части эскалации конфликта: российская армия нарушит безъядерный статус Беларуси и отправит в республику тактическое ядерное оружие. Формируется опасный прецедент подрыва режима нераспространения, ведь после российского ядерного демарша украинская сторона получает карт-бланш в целях самозащиты разместить у себя ТЯО от стран-союзников. Путин опять выглядит опасным неадекватом с ядерной дубиной.

Что характерно, Путин практически ничего говорит о «Северных потоках, хотя тема подрыва одного из них была на острие критики Запада, особенно после проспонсированного российскими спецслужбами «расследования» Херша. Оказалось, что здесь российское руководство село в калошу. Согласно данным, опубликованным изданием t-online, незадолго до взрывов на газопроводах к месту происшествия направлялись военные суда РФ с оборудованием для установки взрывных устройств. Разве может удивлять, что заглохший автократ приказал заглушить международный газовый коридор?

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