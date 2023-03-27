Когда оккупанты будут драпать из Новой Каховки? Александр Коваленко

27.03.2023, 7:49

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Оккупанты на левом берегу Херсонской области — как на вулкане.

По левобережкью Херсонской области. Стоит немного прояснить ситуацию на левобережке. И сразу хочу отметить, что ситуация там напрямую имеет связь с событиями в Запорожской области и сама собой никак развиваться не будет.

На сегодняшний день группировка российских оккупационных войск «Днепр» имеет численный состав сравнимый с 100 БТГр. Их потенциал это: танков– 170, ББМ – 570, артиллерия – 300, РСЗО – 18. Данные подразделения имеют одну из наибольших недокомплектаций по ряду позиций в зоне боевых действий.

Но при этом данная группировка не демонстрирует подготовки к «жесту доброй воли», на формирование и подготовку которого даже у российских оккупантов уходит время, если их не подгонять. Более того, подразделения 34 ОМСБр и 3 МСБ 205 ОМСБр получили технику для доукомплектации.

Напомню, что когда оккупанты готовились бежать с правобережья, то тому были отчетливые признаки, несмотря на отправку в данную локацию подразделений в составе частично мобилизованных, о которых я регулярно сообщал и которые были не более чем прикрытием отступающих регуляров.

Даже когда практически все вещали о какой-то ловушке, которую готовят оккупанты, я подчеркивал, что никакой ловушки они не смогут устроить, с учетом тех процессов которые происходят на правом берегу. Сейчас я не могу того же сказать про левый берег — они не готовятся бежать. По крайней мере, пока.

Дело в том, что на левобережье оккупанты находятся одновременно в относительной безопасности, но и как на вулкане. Данный парадокс обусловлен тем, что от контрнаступления ВСУ оккупанты защищены Днепром, природной преградой через которую атаковать чревато и невыгодно.

Однако имея такую естественную линию обороны и защиту, оккупанты на левом берегу как на ладони для нашей артиллерии. И именно по этой причине часть их подразделений были выведены за 20-ти километровую зону от Днепра и даже глубже. Но и это еще не все, ведь есть шаткая логистика.

Представим себе некую активизацию ВСУ в Запорожской области. И если эта активизация приведет к деоккупации, например, Новоолексеевки и выходу ВСУ к административной границе Крыма, то левобережная группировка окажется в интересном положении.

Фактически для оккупантов на левобережье сразу повышаются риски оказаться в оперативном окружении, которое постепенно будет сужаться до тактического окружения. А это минимум 25-30 БТГр в окружении. Командование оккупантов не может себе позволить такие потери 400-ми.

Поэтому вывод с левобережья войск оккупантов вполне возможен, но только тогда, когда будет серьезная угроза перерезания М17 и Т2202. А это возможно только тогда, когда будет решен вопрос с освобождением Запорожской области. И в нынешних условиях никак не раньше.

Александр Коваленко, Telegram

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