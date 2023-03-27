В Троицкое свезли более 200 раненых и погибших российских оккупантов 27.03.2023, 8:06

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Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери.

В оккупированном Троицком Луганской области в местный морг 26 марта доставили около 100 тел погибших российских оккупантов. Также на лечение прибыли около 140 тяжелораненых захватчиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на понедельник, 27 марта.

«Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. Так, в населенном пункте Троицкое Луганской области, в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших россиян. Кроме того, на лечение прибыло около 140 тяжелораненых оккупантов», — говорится в сообщении.

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