Что ждет белорусов в апреле 27.03.2023, 8:28

Главные изменения, на которые стоит обратить внимание.

В апреле белорусов ждут большие выходные — повод съездить в гости, как раз БЖД запустит дополнительные поезда. Некоторые кредиты подешевеют, ведь снижается ставка рефинансирования. Вступят в силу изменения в закон о донорстве крови, которые бурно обсуждались пару лет назад (люди опасались, что донорам крови в Беларуси перестанут платить). Вашему вниманию основные изменения следующего месяца, пишет onliner.by.

Будем отдыхать четыре дня подряд

В апреле 30 дней, из которых большинство белорусов будут отдыхать 11. Четыре выходных дня ожидают нас с 22-го по 25-е число.

В этом году Радуница отмечается 25 апреля — это вторник и официальный выходной. Рабочий день 24 апреля переносится на субботу, 29-го (а там выходные в воскресенье, 30 апреля, и 1 мая — День труда).

Также большие выходные ждут белорусов в мае, июле, ноябре и декабре.

Снизится ставка рефинансирования

Хорошие новости для тех, чей процент по кредиту привязан к ставке рефинансирования: с 3 апреля она снижается с 11 до 10,5% годовых, а значит, подешевеют и кредиты.

В этом году ее уже снижали дважды: в январе — с 12 до 11,5%, а потом в марте — с 11,5 до 11%.

В начале года аналитики Евразийского банка развития спрогнозировали снижение ставки рефинансирования в Беларуси в 2023-м до 10% годовых.

Может измениться лимит беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС

До 1 апреля, согласно правилам ЕАЭС, белорусы могут беспошлинно ввезти из-за границы товары на €1000, при этом их вес не должен превышать 31 килограмм. Иначе придется платить пошлину.

Пока нет информации о том, что будет с лимитами дальше, это должен решить Совет Евразийской экономический комиссии. Официальный представитель ЕЭК Ия Малкина две недели назад рассказывала, что «если вопрос не будет рассмотрен и не будет принято соответствующих решений, то с 1 апреля порог вернется на прежний уровень: €200 для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и €500 для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешеходном порядке».

Проще говоря, если не будет дополнительных решений, то ввезти без пошлины можно будет товаров не на €1000, а на €500.

В прошлый раз лимиты должны были пересмотреть до 1 октября 2022 года (как и сейчас, в то время была вероятность, что их снизят), но их оставили прежними — чтобы поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта.

Вступят в силу изменения в закон о донорстве крови и ее компонентов

С 21.04.2023 вступают в силу изменения в закон Республики Беларусь от 30.11.2010 №197-З «О донорстве крови и ее компонентов».

Важно: кровь все так же можно сдавать за деньги.

Вот некоторые изменения: донор крови и ее компонентов может делать выбор, получать компенсацию за кровосдачу или нет. Увеличивается возраст доноров — с 60 до 65 лет. Устанавливаются единые гарантии и компенсации донору независимо от того, сдает он кровь за деньги или бесплатно (раньше они отличались).

В выходные и праздники пойдут дополнительные поезда

Это делается «для обеспечения перевозок пассажиров в дни православной Пасхи, Радуницы и майских праздников» с учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока.

С 14 по 16 апреля пойдут дополнительные поездка Минск — Брест, Минск — Гомель, 15-го числа дополнительно назначен поезд Минск — Пинск. Также в эти дни будут курсировать сдвоенным составом некоторые поезда бизнес-класса: Минск — Брест, Минск — Гомель, Минск — Калинковичи.

На Радуницу с 21 по 26 апреля назначены дополнительные поезда Минск — Брест, Минск — Гомель, Минск — Витебск, Минск — Гродно, Минск — Могилев, Минск — Пинск, Гродно — Орша — Кричев, Витебск — Минск — Гродно и Минск — Коммунары.

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