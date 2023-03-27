Валерий Сахащик: Пришло время действовать 4 27.03.2023, 9:12

11,906

Валерий Сахащик

Экс-командир 38-ой бригады ВДВ обратился к военным в связи с размещением в Беларуси российского ядерного оружия.

Бывший командир 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Бресте Валерий Сахащик назвал договоренность Путина и Лукашенко о размещении ядерных боезарядов в Беларуси «черным днем для нашей страны». Экс-военный на своем YouTube-канале отметил, что Беларусь и без того находится в списке диктатур и стран-агрессоров.

Размещение ядерного оружия в Беларуси, по словам Сахащика, является неспровоцированным актом эскалации, беспрецедентным «даже по сравнению с угрозой использования белорусских солдат в преступной войне против Украины». Политик напомнил также, что боеприпасы с обедненным ураном (заявление о поставке которых в Украину стало поводом для Путина отправить ядерные боезаряды в Беларусь) не имеют ничего общего с ядерным оружием.

Сахащик заявил, что после размещения в Беларуси оружия массового поражения страна автоматически станет пособником ядерного терроризма. Поскольку ядерные боезаряды на белорусской территории останутся под контролем российских военных, отметил политик, ничто не помешает им нанести ядерный удар, сделав белорусов «заложниками удара возмездия». Политик предостерег, что ракетный арсенал наших соседей «в целях обеспечения собственной безопасности теперь будет нацелен на Минск».

— Вы точно готовы разменять безопасность наших сограждан на амбиции отдельных политических неудачников? — спросил Валерий Сахащик у руководства Совета безопасности, Минобороны и Генштаба.

Он призвал белорусских военных «вспомнить о присяге и выполнить должностные обязанности согласно уставу».

— У нас всех осталось не так много времени, чтобы принять правильное решение. Строительство хранилища для ядерного оружия, по нашей информации, будет завершено до 1 июля. После этого будет уже поздно, — резюмировал Сахащик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».