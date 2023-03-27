Forbes: ВСУ готовят наступление с участием 50 тысяч дронов 5 27.03.2023, 9:35

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Ситуация на передовой может кардинально измениться.

Американский журнал Forbes отмечает, что в русскоязычном сегменте интернета активно обсуждается скорое нападения на вторгшиеся в Украину российские войска десятков тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которое сейчас якобы готовится в Киеве и которое может кардинально изменить ситуацию на передовой.

О готовящейся атаке дронов говорил в январе Алексей Арестович, до недавнего времени - внештатный советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского. А в феврале украинский генштаб объявил о создании «первой в мире ударной роты БПЛА».

По информации телеграм-канала «Русский инженер», Украина скупила в Китае все доступные на рынке комплектующие оснащенных видеокамерами относительно недорогих гоночных дронов FPV («по косвенным оценкам на 50 -100 тыс. штук»).

По размеру такие аппараты меньше стандартных квадрокоптеров, но оснащены мощными двигателями, которые позволяют легкому беспилотнику развивать скорость до 200 км/ч.

Достаточно прикрепить к нему гранату - и дрон можно использовать в качестве радиоуправляемого робота-камикадзе, который способен довольно точно поражать цели на относительно большом расстоянии от оператора, управляющего им по видеосвязи.

Впервые эта тактика была успешно применена ВСУ в конце июля прошлого года, напоминает Forbes, когда импровизированный FPV-аппарат проскользнул в дверь занятого российскими военными помещения, прежде чем взорваться внутри.

С тех пор подобные атаки получили широкое распространение, сообщает издание. В сети можно найти видеозаписи, на которых импровизированные радиоуправляемые камикадзе наносят удары по российским танкам (аппарат может без особого труда нырнуть в открытый люк) или по окопавшимся подразделениям россиян, которые невозможно достать прямой наводкой с земли.

По информации Forbes, не менее половины вылетов таких беспилотников завершаются успехом, то есть поражают намеченную цель - притом что «по сравнению с другим управляемым оружием и барражирующими боеприпасами они дешевы и легко доступны».

Издание приводит подсчеты, согласно которым создание каждого такого импровизированного камикадзе обходится всего в несколько сотен долларов, что значительно дешевле даже обычного качественного квадрокоптера - это уже не говоря об иранских «Шахедах», за каждый из которых Москва платит, по некоторым оценкам, от 20 до 50 тысяч долларов

Налет 50 тысяч беспилотников, отмечает телеграм-канал «Русский инженер», может стать атакой беспрецедентного масштаба. Учитывая, что гоночные дроны весьма устойчивы к радиопомехам, остановить их обычными «глушилками» не получится.

Волны летающих камикадзе могут прибывать и прибывать, нанося удары по позициям россиян, «пока не будут уничтожены все цели». Произошедший накануне днем взрыв беспилотника под Тулой, в котором Москва обвинила Украину, оставил за собой воронку глубиной около 8 м.

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