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Политолог: Лукашенко понимает только язык силы

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  • 27.03.2023, 9:44
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Политолог: Лукашенко понимает только язык силы
фото: тасс

Горбатого исправит только могила.

Политолог и историк Александр Фридман в своем Telegram-канале прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борелля о том, что Брюссель введет новые санкции против режима в Минске:

— Лукашенко понимает только язык силы, а угрозы на него не действуют. Ангела Меркель может подтвердить данный тезис на целом ряде личных примеров. Но в руководстве ЕС эту прописную истину все еще не уяснили (или не хотят уяснить): Урсула фон дер Ляйен грозила Лукашенко новыми санкциями, которые так в итоге и не были приняты. Теперь эстафетную палочку перенял Жозеп Борелль, который призывает власти Беларуси отказаться от размещения ядерного оружия и тем самым избежать новых санкций.

Если бы Борелль больше интересовался Беларусью, то он бы знал, что 1) такие вопросы не находятся в компетенции Лукашенко и что 2) горбатого (если вообще) исправит только могила.

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