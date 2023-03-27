«У Путина травма на всю жизнь» 5 27.03.2023, 9:52

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Глава Кремля хотел «войти в историю», но «вляпался в нее».

Российский диктатор Путин сделал сразу несколько больших ошибок, но главная была в том, что он пошел по пути восстановления СССР.

Сейчас мир воспринимает Россию как обанкротившееся и токсичное государство. Такое мнение «Главреду»высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник.

«Путин сделал сразу несколько ошибок в точке принятия решения, и все они были фатальными. Все они сделали невозможным существование этого государства. Цивилизованный мир уже воспринимает Россию как неудачное, обанкротившееся и токсичное государство», – отмечает журналист.

По его словам, самой главной ошибкой Путина было неправильное определение цели. Он захотел возродить Советский Союз в XXI веке, хотя как раз нужно было забыть о таких пережитках прошлого.

«В самом целеполагании Путина была большая ошибка. Он хотел войти в историю, а он в нее вляпался. Вместо того, чтобы сказать, что в XXI веке нужно заканчивать с этим инерционным следом империи, он пошел по пути восстановления СССР. Родовая травма от краха СССР осталась у Путина на всю жизнь. Я уже не знаю, с чем это связано у него, но его переключило, и он вошел в точку сборки СССР, в этот образ, и из него уже не вышел. Из этого образа Путина можно только вынести вперед ногами, что, собственно, и произойдет», – сказал Сотник.

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