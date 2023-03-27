Что сейчас происходит в Запорожской области? 27.03.2023, 10:33

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Россияне цепляются за Запорожское направление по нескольким причинам.

На временно оккупированных территориях Запорожской области становится больше российских оккупантов, переброшенных в Украину с Северного Кавказа. Среди них представители Дагестана, Чечни и Южной Осетии. Не прекращаются и постоянные обстрелы Запорожья и области. Что происходит на Запорожском направлении и почему оно настолько важное для врага – «Апострофу» рассказал боец «Легиона Свобода» Вооруженных сил Украины Константин Денисов.

– Что вы можете рассказать о ситуации на Запорожском направлении?

– Ситуация напряженная, я бы даже сказал тревожная. Действительно, идут бои. Есть ряд общин, постоянно находящихся в эпицентре. Враг обстреливает в частности частный жилищный сектор, страдает гражданское население.

Россияне подвезли новую партию своих «чмобиков», живой силы. Есть у них несколько полигонов на временно оккупированной территории Запорожской области, где они проводят тренировки. Активно применяют дроны для аэроразведки, для того чтобы находить огневые точки украинских защитников, и дальше их обстреливают, ставят за цель уничтожить наши силы. Обстреливают очень активно из минометов, танков, самоходок.

– Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты навезли срочников из воинских частей Южной Осетии и росгвардейцев. Известно ли вам что-нибудь об обновлении личного состава рашистов на Запорожском направлении?

– У нас очень много российских частей стоит на Запорожском направлении, где место постоянной дислокации – это как раз страны Северного Кавказа: Дагестан, Осетия, Чечня. Соответственно, их очень много за последние 2-3 месяца выбили наши ребята и поэтому зашло новое пополнение.

У них существенные потери, потому что они пытались с начала года несколько раз делать более или менее серьезные атаки на наши позиции. Соответственно, там было много и раненых, и тяжело раненых, и погибших. Поэтому они и подгоняют себе пополнение. Но ведь здесь появляется пополнение не только с Северного Кавказа, но и так называемых «национальных республик» так называемые «национальные батальоны». В частности, уже около месяца, а может и больше, здесь находятся мобилизованные, например, из Башкортостана. Что они забыли в запорожских степях – непонятно, но им здесь отдали участок фронта, они там и блокпосты свои установили, контролируют куски территории. Соответственно, здесь разноцветная, разношерстная, разнонациональная русская армейская солянка. Стоят и Амурская область, и Приморский край, и Калининград, и из Крыма так называемые подразделения территориальной обороны. Потому здесь всех хватает.

– Продолжают ли россияне расселяться по гражданским многоэтажкам в оккупированных городах Запорожской области?

– Да, они заселяются в тех домах, которые остались целы после их обстрелов.

– Что вы можете сказать о качестве этих войск – как они воюют, какая у них подготовка?

– Скажем так, пехота – это туповатое мясо. Артиллеристы и офицеры достаточно грамотны, я уже неоднократно поднимал этот вопрос, потому что если мы берем возведение строительных заграждений и фортификационных сооружений, видно, что командуют достаточно грамотные офицеры. Плюс, у них здесь стоят даже такие виды вооружения, которые предполагают владение высшим военным образованием, опыт управления этими видами вооружения.

Кстати, интересный и даже немного юмористический факт: в этом месяце на Запорожском направлении украинские партизаны и Силы обороны уничтожили несколько станций радиоэлектронной борьбы россиян, и те якобы в отместку в одной из общин Запорожской области расстреляли станцию «Старлинк» и назвали это возмездием за уничтожение их радиоэлектронной станции борьбы. Чтобы вы себе понимали, таковы у них акции возмездия. Мы у них уничтожаем самую современную военную технику, они – станцию «Старлинка».

– Почему для рашистов такое важное именно Запорожское направление?

– Здесь несколько факторов. Это в основном экономические факторы. Во-первых, они увозят отсюда зерно и другие сельскохозяйственные культуры сотнями тысяч тонн. Во-вторых, здесь идет транспортный коридор через Мелитополь, по которому они гоняют и гражданские грузы, и вооружение, и личный состав.

Кроме того, здесь есть Бердянский морской порт, который они активно используют. И здесь есть многое, что можно порезать на металлолом и вывезти оттуда. А атомную станцию, в частности, используют в качестве такого щита или предохранителя и в роли палки для шантажа не только Украины, но и цивилизованного мира.

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