Названы самые популярные имена среди новорожденных в Минске 27.03.2023, 10:11

1,766

Всего за прошлый год в белорусской столице родились 15 493 ребенка.

Самыми популярными именами для новорожденных в 2022 году стали София и Михаил. Об этом пишут «Минск-Новости» со ссылкой на Мингорисполком.

Всего за прошлый год в белорусской столице родились 15 493 ребенка, в том числе 7847 мальчиков и 7646 девочек.

Самыми популярными именами для девочек стали:

София (392 ребенка),

Мария (303),

Анна (302),

Алиса (297),

Ева (291).

Мальчиков чаще всего называли именами:

Михаил (374),

Артем (330),

Матвей (327),

Марк (316),

Роман (296).

Среди редких имен в материале упоминаются: Станислава, Хлоя, Ядвига, Юнона, Таиса, Жанна и Галина, а также Спартак, Мир, Марс, Василь, Володимир, Прокопий, Валерий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».