Названы самые популярные имена среди новорожденных в Минске
- 27.03.2023, 10:11
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Всего за прошлый год в белорусской столице родились 15 493 ребенка.
Самыми популярными именами для новорожденных в 2022 году стали София и Михаил. Об этом пишут «Минск-Новости» со ссылкой на Мингорисполком.
Всего за прошлый год в белорусской столице родились 15 493 ребенка, в том числе 7847 мальчиков и 7646 девочек.
Самыми популярными именами для девочек стали:
София (392 ребенка),
Мария (303),
Анна (302),
Алиса (297),
Ева (291).
Мальчиков чаще всего называли именами:
Михаил (374),
Артем (330),
Матвей (327),
Марк (316),
Роман (296).
Среди редких имен в материале упоминаются: Станислава, Хлоя, Ядвига, Юнона, Таиса, Жанна и Галина, а также Спартак, Мир, Марс, Василь, Володимир, Прокопий, Валерий.