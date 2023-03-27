Как белорусам отказаться от оплаченного путешествия и вернуть деньги 27.03.2023, 10:22

фото: encolombia.com

Многие планируют свой отдых и бронируют турпоездки заранее.

Многие планируют свой отдых и бронируют туристические поездки заранее, порой даже за несколько месяцев, если не больше, и сразу вносят туроператору деньги. За это время обстоятельства могут измениться, в том числе и сама поездка может потерять актуальность. А как быть с деньгами? На этот вопрос отвечает abw.by.

Несостоявшийся тур

Как следует из закона о туризме, тур – это комплекс услуг, который сформирован туроператором. То есть вы платите организатору деньги, а он как минимум должен вас доставить в нужную точку и разместить, например, в отеле.

По закону реализация тура должна начинаться на основании договора оказания туристических услуг. Именно такой договор и заключила Наталья, которая хотела поехать в одну из теплых стран, уплатив при этом сумму в эквиваленте 1300 евро. Все бы ничего, но с момента оплаты и до начала тура общая эпидемиологическая обстановка в мире сильно изменилась, что заставило Наталью отменить поездку – смысла рисковать своим здоровьем не было.

Организатор тура на словах пообещал вернуть деньги, но в итоге вопрос с возвратом уплаченных за тур средств зашел в тупик, туроператор так и не заплатил. Получается, что тура нет, как и денег, уплаченных за него?

С таким положением вещей Наталья не согласилась и в соответствии с законом о защите прав потребителей (далее – закон) подала в суд иск о возврате денег и компенсации морального вреда.

Если взять за основу требований Натальи этот закон, то согласно ст.38-1 потребитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора об оказании услуг, то есть от организации тура, при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Если сумма, уплаченная по договору, превышает понесенные туроператором расходы, то он обязан вернуть деньги за вычетом стоимости понесенных им расходов в течение 14 дней со дня предъявления таких требований. Однако туроператор эти деньги решил не возвращать.

Судебное разбирательство

Так совпало, что на момент рассмотрения районным судом г. Витебска иска Натальи руководитель турфирмы оказался в местах лишения свободы. Впрочем, на суть дела это не влияет. Ответчик был опрошен удаленно и требований Натальи не признал, как не признал и причинение истцу морального вреда вместе с компенсации за него. Кроме того, он выдвинул встречный иск к Наталье.

Она в свою очередь пояснила, что ею был заключен договор с турфирмой на организацию туристического путешествия. Деньги за тур вносились частями, общая сумма составила 1300 евро. Планируемая поездка не состоялась в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, поэтому она согласовала с директором туристического предприятия возврат денег в конкретные сроки. По истечении часа икс сумма ей так и не была возвращена, а претензия, направленная по адресу турфирмы, вернулась обратно с обоснованием: «Возвращение в связи с невручением ответчику».

Наталья просила суд вернуть ей 1300 евро (по курсу), компенсацию морального вреда 1000 руб. и 100 руб. расходов на оказание юридической помощи.

Что решил суд

Суд удовлетворил иск Натальи с учетом индексации сумм на дату вынесенного решения. Денежную компенсацию за моральный вред при этом определили в размере 800 рублей.

Закон о защите прав потребителей.Статья 18. Компенсация морального вреда

1. Компенсация морального вреда, причиненного потребителю вследствие нарушения изготовителем (продавцом, поставщиком, представителем, исполнителем, ремонтной организацией) прав потребителя, предусмотренных законодательством, осуществляется причинителем вреда при наличии его вины, если иное не предусмотрено законодательными актами.

2. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.

Таким образом, с туроператора в пользу Натальи взыскали 4330 рублей, а встречный иск директора турфирмы отклонили за необоснованностью. Итог – Наталья оказалась еще и в плюсе на 900 рублей. По сути, это и есть цена неудовлетворения туроператором законных требований своего клиента о возврате денег в связи с отказом от туристической поездки. Односторонний отказ от уже оплаченного путешествия с требованием о возврате денег за него независимо от причин вполне правомерен, помните об этом.

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