CNN: Лукашенко находится под большим контролем 2 27.03.2023, 10:43

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фото: ТАСС

Что стоит за заявлением Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси.

Как сообщал сайт Charter97.org, российский президент Владимир Путин заявил о том, что РФ разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. 1 июля заканчивается строительство хранилища для него на территории нашей страны.

Заявление российского диктатора может свидетельствовать о его очередной попытке «поднять ставки» в противостоянии с Западом. Аналитики уверены, что этим шагом глава Кремля пытается угрожать не так Украине, как странам НАТО, в частности, Польше, Литве и Латвии, сообщает CNN.

Кроме того, главный военный преступник РФ таким образом пытается отвлечь внимание россиян от череды провалов своей армии на поле боя в Украине.

По словам аналитиков, Путину было выгодно использовать очередной повод для запугивания Запада, к тому же, в контексте ядерной угрозы. Диктатор умышленно заявил, что речь идет о размещении тактического ядерного оружия, которое несет потенциальную угрозу ближайшим странам НАТО.

«Путин весь последний год угрожал возможностью ядерной войны, особенно когда его военная операция в Украине дает сбои. Это может помочь объяснить контекст заявления Путина. Он человек, у которого сейчас много проблем. Российские войска обстреливают украинские города с воздуха, но их наземная война не дает большого прогресса», – отметили аналитики.

Также важно упомянуть, что кремлевский диктатор пообещал передать контроль над тактическим ядерным оружием белорусскому диктатору Александру Лукашенко. Однако американские дипломаты напомнили, что еще в 1994 году Лукашенко подписал соглашение об отказе от ядерного оружия, которое Беларусь все еще имела в конце холодной войны.

Один дипломат отмечает, что обслуживать оружие должны будут российские силы, которые будут постоянно дислоцироваться в Беларуси. Это в очередной раз подтверждает, что Лукашенко находится под еще большим контролем Путина.

Однако главная цель военного преступника заключалась в том, чтобы еще больше повысить уровень угрозы в Европе, ведь перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь приближает его не только к Украине, но и к Польше, Литве и Латвии, которые является членами НАТО.

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