Суперкомпьютер предсказал победителя Лиги чемпионов 1 27.03.2023, 10:48

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Список главных фаворитов турнира.

Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight назвал английский «Манчестер Сити» будущим победителем Лиги чемпионов. Аналитики компании обновили свой прогноз на итоговый результат турнира после завершения первой стадии плей-офф, после которой определились пары четвертьфиналистов, сообщает «Обозреватель» .

Используя метод Soccer Power Index, компьютер оценил шансы на итоговый триумф команды Пепа Гвардиолы в 33%. При этом машина практически не имеет сомнений в том, что «Сити» окажется одним из финалистов нынешнего розыгрыша ЛЧ, отдавая на это показатель в 52%.

Следующей в списке главных фаворитов турнира идут мюнхенская «Бавария» (23%) и мадридский «Реал» (14%). Показатель на успех лидера чемпионата Италии «Наполи» достигает 11%.

Наименее вероятными победителями Лиги чемпионов Five Thirty Eight называет два миланских коллектива – «Интер» (4%) и «Милан» (2%). Отметим, что пары 1/4 финала турнира станут известны по итогам жеребьевки, которая состоится в пятницу, 17 марта. Финал пройдет 10 июня в Стамбуле.

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