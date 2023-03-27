Витебщину и Могилевщину залило паводком 27.03.2023, 11:11

Затопило дома, мосты и дороги.

В Витебской и Могилевской области в выходные дни реки выходили из берегов — в нескольких населенных пунктах вода накрыла не только улицы, но и дома, добавив работы спасателям. В пресс-службе МЧС рассказали о паводках и опубликовали фото последствий.

На Витебщине в воскресенье поднялся уровень воды в реке Горожанка: в Городке оказались подтоплены участки улиц Галицкого, Зареченская, Победы и 3-й переулок Вокзальный. Всего под воду ушло 35 подворий, залиты 30 домов (в том числе 16 дач) и 80 хозпостроек. Отселены 10 человек, в том числе пятеро детей.

Спасателям также пришлось эвакуировать из подтопленного дома пенсионерку. На место происшествия приехала комиссия по чрезвычайным ситуациям Городокского района — было решено поднять уровень воды на плотине озера Кашо в деревне Прудок, чтобы сдержать приток воды в Горожанке.

Кроме того, в Витебской области разлились реки Ордышевка и Черница, паводок накрыл автомобильные мосты возле деревень Кучинщина и Осипенки. Река Лучеса затопила проселочную дорогу возле деревни Александрия в Сенненском районе, Оболь — у деревни Ждановка в Шумилинском.

Вода поднималась и в реках Могилевской области. Вышедшие из берегов Беседь и Вихра затопили трассу возле деревни Колодливо Костюковичского района, а возле деревни Красный Берег Мстиславского района — не только дорогу, но и мост.

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