Ликвидация или самоубийство: тело Героя РФ найдено в Ставрополье 27.03.2023, 11:11

2,932

Дмитрий Лисицкий

Украинские СМИ пишут, что это «месть за Иловайск».

Украинские СМИ сообщили о ликвидации российского майора, командира десантно-штурмового полка, Героя РФ Дмитрия Лисицкого.

Однако российский Telegram-канал BAZA пишет, что его тело было найдено в российском Ставрополье. Выдвигается версия, что он совершил самоубийство.

Тело Дмитрия Лисицкого с огнестрельным ранением было обнаружено около 10 утра 26 марта в его квартире в Ставрополе на улице Серова.

Как писал сайт Charter97.org, Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247-го полка, которая атаковала украинские подразделения, которые прорывались из оцепления в Иловайске в районе села Горбатенко. За войну в Украине в январе 2015 года Лисицкий был награжден званием Герой России.Ликвидация или самоубийство: тело Героя РФ найдено в Ставрополье

Украинские СМИ пишут, что это «месть за Иловайск».

Украинские СМИ сообщили о ликвидации российского майора, командира десантно-штурмового полка, Героя РФ Дмитрия Лисицкого.

Однако российский Telegram-канал BAZA пишет, что его тело было найдено в российском Ставрополье. Выдвигается версия, что он совершил самоубийство.

Тело Дмитрия Лисицкого с огнестрельным ранением было обнаружено около 10 утра 26 марта в его квартире в Ставрополе на улице Серова.

Как писал сайт Charter97.org, Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247-го полка, которая атаковала украинские подразделения, которые прорывались из оцепления в Иловайске в районе села Горбатенко. За войну в Украине в январе 2015 года Лисицкий был награжден званием Герой России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».