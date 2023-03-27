Ликвидация или самоубийство: тело Героя РФ найдено в Ставрополье
- 27.03.2023, 11:11
- 2,932
Украинские СМИ пишут, что это «месть за Иловайск».
Украинские СМИ сообщили о ликвидации российского майора, командира десантно-штурмового полка, Героя РФ Дмитрия Лисицкого.
Однако российский Telegram-канал BAZA пишет, что его тело было найдено в российском Ставрополье. Выдвигается версия, что он совершил самоубийство.
Тело Дмитрия Лисицкого с огнестрельным ранением было обнаружено около 10 утра 26 марта в его квартире в Ставрополе на улице Серова.
Как писал сайт Charter97.org, Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247-го полка, которая атаковала украинские подразделения, которые прорывались из оцепления в Иловайске в районе села Горбатенко. За войну в Украине в январе 2015 года Лисицкий был награжден званием Герой России.Ликвидация или самоубийство: тело Героя РФ найдено в Ставрополье
Украинские СМИ пишут, что это «месть за Иловайск».
Украинские СМИ сообщили о ликвидации российского майора, командира десантно-штурмового полка, Героя РФ Дмитрия Лисицкого.
Однако российский Telegram-канал BAZA пишет, что его тело было найдено в российском Ставрополье. Выдвигается версия, что он совершил самоубийство.
Тело Дмитрия Лисицкого с огнестрельным ранением было обнаружено около 10 утра 26 марта в его квартире в Ставрополе на улице Серова.
Как писал сайт Charter97.org, Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247-го полка, которая атаковала украинские подразделения, которые прорывались из оцепления в Иловайске в районе села Горбатенко. За войну в Украине в январе 2015 года Лисицкий был награжден званием Герой России.