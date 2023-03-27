Охотники на Путина: кого теперь должен бояться глава Кремля 27.03.2023, 11:16

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BILD называет эти имена.

После того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, эксперты начали спорить, насколько это опасно для российского президента. В то же время встал вопрос, кто будет отвечать за сбор доказательств, необходимых для привлечения Путина к ответственности. BILD называет эти имена.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Его считают убеждённым сторонником специального трибунала для российских военных преступников — от Владимира Путина и ниже. Костин предлагает провести процесс по аналогии с Нюрнбергским, на котором судили нацистских лидеров.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Он уже возглавлял расследование военных преступлений, совершённых ИГИЛ. Говоря о войне в Украине, Хан отмечает, что этот конфликт приведёт к возвращению системы трибуналов.

Глава британской разведслужбы MI6 Ричард Мур. Главная спецслужба Великобритании, которой руководит Мур, собирает и документирует тысячи свидетельств о преступлениях, предположительно совершённых российской армией. Именно британская разведка ежедневно публикует сводки о ситуации на фронте.

Основатели The Clooney Foundation for Justice Джордж и Амаль Клуни. За время войны в Украине фонд американского актёра и его жены создал команду для сбора судебных доказательств о военных преступлениях. Впоследствии, как предполагается, они будут использованы в суде.

Глава Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ Хольгер Мюнх. Его сотрудники совместно с ведомствами из других стран проводят расследования о финансовых схемах Кремля, а также, например, анализируют перехваченные разговоры российских солдат, которые воюют в Украине.

Советник эстонских спецслужб Ээрик-Нийлес Кросс. Он возглавлял эстонские спецслужбы с 1995 по 2000 год, поэтому считается одним из лучших экспертов по России.

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