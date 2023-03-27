«Им даже заваривали вход в квартиру, чтобы они не устраивали там бесконечные попойки» 2 27.03.2023, 11:33

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фото: onliner

Как минчане переехали в квартиру с «сюрпризом».

Старенькая хрущевка на улице Кольцова на первый взгляд ничем не отличается от других подобных домов. Лишь несколько окон на первом этаже, стыдливо прикрытые кусками фанеры, намекают, что внутри все не так благополучно. А когда Александр со своей женой приобретал трешку этажом выше, окна и вовсе были целыми. Да и о соседях, организовавших у себя дома притон, ни бывший собственник, ни риелтор не предупредили, пишет onliner.by. У остальных жильцов о таких нюансах супруги не поинтересовались: не подумали, что вообще стоит. А зря.

Квартира с сюрпризом

— У нас была однушка на улице Широкой. Когда родилась младшая дочка (сейчас ей 6 лет), встал вопрос о расширении жилплощади. Правда, мы долго не могли расстаться со своей, но в прошлом году все-таки дали объявление. Нам стали звонить из агентств недвижимости и предлагать свои услуги. Один из агентов вызвал максимальное доверие: девушка работала в компании «Мариэлт». Она и занялась продажей, попутно подыскивая для нас варианты попросторнее. На нашу квартиру нашлось несколько покупателей, и, как я понял, между ними состоялся своеобразный аукцион: кто предложит бóльшую сумму, с тем и будет заключен договор. В итоге мы выручили $55 000, что на $3000 выше стартовой цены, — вспоминает Александр.

Довольно быстро агент обнаружила подходящий для клиентов объект — трешку, расположенную в том же районе, на улице Кольцова.

— Все сходилось: размер, хороший ремонт, локация… Даже некоторую мебель владельцы готовы были оставить: холодильник, диван, кровать с матрасом, шкаф. Сейчас я думаю — может, они специально так сделали: всем известно, что клопы прячутся в спальных местах…

Но это только догадки. На тот момент наших героев все устроило. Несколько раз они вместе с риелтором побывали на показе. Естественно, задавали вопросы и про соседей.

— Агент заверила, что интересовалась у некоторых жильцов, что тут и как. Все отвечали примерно следующее: «Подъезд как подъезд, ничего из ряда вон выходящего». Поводов усомниться в ее словах у нас не было. А идеи пообщаться с кем-то лично не возникло, — разводит руками собеседник. — Чтобы купить эту квартиру, нам тоже пришлось поторговаться. В результате мы заплатили $66 500.

Весь процесс купли-продажи недвижимости занял у супругов около месяца. Летом прошлого года они наконец переехали. Сначала все было тихо-спокойно, но спустя несколько месяцев персонажи из игры «Как достать соседа» (belarusian edition) дали о себе знать.

— Слышали по ночам плач женщины, какие-то крики. Потом в их окна днем и ночью принялись молотить какие-то бомжи и алкаши. Может, похмелиться хотели или еще что. Однажды я проснулся от сильного грохота. Разъяренный выбежал на балкон и гаркнул на какого-то мужчину: «Я сейчас тебе по голове настучу, если не прекратишь». Оказалось, это участковый. Кто-то вызвал милицию, и они устроили облаву. Так я и выяснил, что на первом этаже находится притон. Весь подъезд страдает от них уже лет десять — настолько это давнишняя история.

Александр потихоньку стал обходить других жильцов, по крупицам собирая информацию.

— Как-то им даже заваривали вход в квартиру, чтобы они не устраивали там бесконечные попойки. На их двери до сих пор остались следы…

К слову, самих виновников будущей трагедии минчанин видел от силы пару раз: мужчина и женщина, на вид лет 35—40, с уставшими (но не от тяжелой работы) лицами. Познакомиться с ними ему так и не удалось, зато с их маленькими «друзьями» семья столкнулась даже слишком близко.

— Зимой у моей старшей дочки на лице появилась аллергия. Мы подумали, что это от сладкого или ногтевой пыли (она занимается маникюром). Но потом у жены и младшего ребенка пошли по рукам красные точки. Постоянно ходили и чесались. А однажды я проснулся с ощущением, что по голове что-то ползет. Провел рукой — какое-то насекомое. Полез в интернет — да это же клоп! Перерыл кучу сайтов и понял, что в единичном экземпляре они редко попадаются, нужно искать гнездо. Разобрал диван, нашел еще насекомых… Все, что мог, убрал. Но укусы продолжились.

Александр сразу смекнул, что единственным источником незваных гостей может быть жилье на первом этаже.

— Я заказал в санстанции дезинфекцию и для себя, и для них — получилось порядка 100 рублей. Когда попал внутрь, был шокирован: я такое только по телевизору видел. Обшарпанные деревянные полы, ободранные обои на стенах, грязь… И вонь, невыносимая вонь! Боюсь, что летом все эти запахи по вентиляции доберутся и до нас.

После обработки семья Александра с клопами еще не встречалась. Но радоваться рано: порой люди годами не могут избавиться от этих паразитов.

— Никто и словом не обмолвился, что тут такие соседи — не просто тихие алкоголики, а самые настоящие переносчики заразы. Я связался с агентом, предложил принять хоть какое-то участие в решении проблемы — скинуться на дезинфекцию, например, — на что получил отказ. А бывшая хозяйка и вовсе проигнорировала мои сообщения! — не скрывает своего возмущения мужчина. — К сожалению, я вряд ли смогу привлечь их к ответственности законным способом: к договорам не прикопаться. Можно попробовать признать сделку недействительной, но это будет стоить кучу денег и нервов.

«Милиция приезжала по 15 раз за месяц»

К сожалению, журналисты тоже не смогли поговорить с жильцами злополучной трешки: кого-то из них не так давно забрали в ЛТП, кто-то перебрался в другое место. Пролить свет на их непростую историю получилось у Жанны Анатольевны — она как раз проживает за стенкой:

— Там постоянно проживали брат с сестрой — можно сказать, они алкоголики в третьем поколении. Их бабушка выпивала, но хоть как-то держала себя в рамках: всегда с прической, маникюром. Мать пристрастилась к этому делу после развода с мужем. Потом и дети все чаще стали появляться на пороге нетрезвыми. Оба никогда не работали. Брат с детства не мог ходить, на прогулки его выносили в инвалидном кресле. К счастью, он выздоровел, но училище так и не закончил, хоть и поступил. Сестра отучилась на фотографа, но так никуда и не устроилась. Она была настоящей красавицей, так что в какой-то момент в дом лавиной хлынули молодые ребята, да и не молодые тоже. Начался весь этот ужас и кошмар. Помню один эпизод: какие-то мужчины принесли водку, вызвали девушку на улицу — им нужен был секс прямо под окнами. А у меня внуки! Почему мы должны быть свидетелями таких сцен? Один из соседей со злости все лавочки поломал, чтобы они тут больше не собирались.

Пьяные сборища, драки, крики о помощи… Бывало, милиция на этот адрес ездила по 15 раз за месяц. Но как только на горизонте появлялась патрульная машина, все, кто находился в квартире, выпрыгивали из окна и спешно ретировались.

Казалось бы, безвыходная ситуация. Выселить ребят из собственного жилья по закону нельзя, но за долги по «коммуналке» можно принудить их к продаже недвижимости — естественно, через суд. В данном случае они весьма солидные — около 32 000 рублей. В трешке уже пару лет как нет ни воды, ни газа, ни отопления. Электричество тоже отсутствует. Правда, его периодически подключают кустарным способом какие-то умельцы — за бутылочку, конечно.

— Мы даже в Минскэнерго ездили по этому поводу. А сколько раз у участкового были… И вот наконец-то их в ЛТП определили — первый раз за все время. Теперь такая тишина и спокойствие.

Жаль, что не навсегда: герои этой эпопеи когда-нибудь вернутся домой. А может, их заменят новые: при желании попасть в квартиру может любой.

Агент: «Я не знала, что в доме существует такая проблема»

Чтобы поставить точку в этой трагичной истории, мы связались с риелтором, которая занималась данной сделкой. Она согласилась дать комментарий на условиях анонимности.

— Наталья, супруга Александра, откликнулась на рекламу о продаже трехкомнатной квартиры на Кольцова. Но чтобы ее приобрести, им нужно было найти покупателя для своей однокомнатной. Я предложила свою помощь. Мы встретились с Натальей, обсудили нюансы. В приоритете у них было именно это жилье, но если бы не удалось выручить нужную сумму, они были готовы рассмотреть и другие варианты. Довольно быстро я отыскала клиента, готового приобрести их недвижимость. К тому моменту набежали и другие претенденты на объект с Кольцова, но семья предложила собственнице чуть большую сумму, и та согласилась, — вспоминает собеседница.

По ее словам, будущие хозяева смотрели трешку дважды. Им все понравилось, и в начале июня они заключили договор купли-продажи.

— Работать было очень приятно — мы всегда слышали друг друга, никаких конфликтов не возникало.

Тревожный звонок агент получила спустя девять месяцев.

— Позвонил Александр, рассказал про соседей, про появившихся в комнатах клопов. Просил возместить ему моральный ущерб, а также хотел, чтобы наша компания оплатила дезинфекцию. Однако нашей вины в этом нет, в том числе и со стороны законодательства, — я не знала о том, что в доме существует такая проблема. Собственница проживала там с детства, а продавала квартиру, чтобы взять объект побольше и подороже. На торг соглашалась неохотно. Не было ощущения, что она хочет поскорее избавиться от недвижимости. Сама она выглядела ухоженно, ездила на дорогой машине, да и квартира была с хорошим ремонтом. Не представляю, как она вместе с двумя детьми могла ночевать в комнатах с клопами.

Риелтор спрашивала и про тех самых соседей с первого этажа: ее смутили окна, уже тогда имевшие весьма неприглядный вид. Бывшая владелица ответила, что квартира давно пустует.

— Причин не верить ее словам у меня не было. Да и в старом фонде полно не самых опрятных помещений, особенно на первых этажах. Ярко выраженных признаков, что в доме что-то не так, я не заметила: чистый аккуратный подъезд, отсутствие неприятного запаха… Сама я практически никогда не берусь за проблемные объекты, например за жилье с сильной плесенью или перепланировками, которые нельзя узаконить. А если такие варианты и попадаются, то я предупреждаю клиентов об этих моментах. Естественно, они влияют на итоговую стоимость. Но в данном случае предугадать, что в квартире заведутся клопы, было невозможно.

— А у других жильцов вы не интересовались, есть ли в доме проблемные соседи? — уточняем.

— Согласно новому закону о защите персональных данных, мы не имеем права кого-либо расспрашивать, человек может подать на нас жалобу. Да и это никогда не входило в компетенцию агента. Обычно мы общаемся непосредственно с владельцем: есть ли где-то неблагополучные семьи, алкоголики, любители пошуметь? В данном случае мне ни о чем таком не сообщили.

— А вы пытались договориться с Александром? Может, стоило просто возместить траты на дезинфекцию?

— Я бы без проблем все оплатила, но ведь это будет неправильно воспринято — будто я признаю свою вину. А я ее не чувствую, моя совесть чиста. Хотя по-человечески я этой семье очень сочувствую. Я посоветовала жене, куда нужно обращаться за помощью, — в санстанцию, ЖЭС, милицию. В общем, сделала все, что в моих силах, да и наша компания наверняка бы откликнулась на их беду, если бы не обвинения в том, что мы специально подсунули такую проблемную квартиру. Более того, Александр угрожал, что поставит крест на моей карьере. Если он примет какие-либо противозаконные меры, которые повлияют на мою работу и репутацию, мне придется подавать иск в суд.

Журналисты связались и с предыдущей хозяйкой недвижимости Александрой. Вот что она рассказала.

— Я постоянно проживала на Кольцова до 2020 года: как только в доме начался капремонт, мы с мужем и детьми перебрались сначала на съемную квартиру, а потом за город. После завершения строительных работ иногда оставалась на ночь с детьми, но крайне редко. Думала, что соседи снизу больше там не живут, — уверяет бывшая собственница. — До переезда они особого дискомфорта не доставляли. Могли шуметь или громко слушать музыку. Но мой муж им делал замечания, и становилось тихо. Считаете, если бы в квартире были неподходящие условия для моей семьи, я бы смогла пробыть в ней столько лет?

Александра говорит, что ее трешка соответствовала всем нормам, была чистая и аккуратная. Продавалась через агентство, и все вопросы, связанные со сделкой, по доверенности решала риелтор, ключи тоже находились у нее. В показах владелица не участвовала.

— Изначально я планировала забрать мебель. Однако агент уговорила меня оставить ее новым собственникам, поскольку они продавали свою однушку со всем, что было внутри. Я пошла им навстречу. Если бы в комнатах действительно завелись клопы, я бы вряд ли хотела увезти с собой все их содержимое.

Претензий от нынешних владельцев минчанка не понимает. По ее мнению, сведения о соседях и иные интересующие моменты они должны были уточнить сами еще до оформления документов. А еще принять во внимание, что объект находится в старом жилфонде, где частенько попадается весьма специфический контингент, — все-таки это не новостройка в модном районе.

— Убеждена, что ответственность по сбору информации лежит на покупателе. Если они об этом не позаботились, какие ко мне могут быть претензии? Во время сделки мне никто не задал ни единого вопроса. Значит, всех все устраивало. Повторюсь, на момент продажи квартира была в полном порядке и удовлетворяла всем жилищным условиям. Я порядочный человек и никого не обманывала.

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