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Сбываются слова Залужного

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  • 27.03.2023, 11:56
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Сбываются слова Залужного
Валерий Залужный

Почему взрывов дронов в глубине территории России будет только больше.

Украинский эксперт Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, в эфире Radio NV объяснил, почему взрыв дрона в Тульской области России лишь доказывает начало реализации планов о перенесении войны в глубь территории врага.

«Дроны, летающие [на территорию РФ] это тоже еще не кульминация на самом деле, я думаю, что будет больше. Потому что и в Украине есть очень много разработок, ведь в Украине разработали достаточно эффективную систему прицеливания, которой не было аналогов в Центральной Европе. Собственно, это вселяет надежду, что у нас будет гораздо больше возможностей для того, чтобы уничтожать врага», — рассказал эксперт.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, взрыв дрона в Тульской области является лишь началом подтверждения тезисов, высказанных в сентябре прошлого года в статье генералов Залужного и Забродского.

«Я хочу просто напомнить, что была статья в сентябре прошлого года, которую написали генералы Залужный и Забродский, которые писали об увеличении способностей в 2023 году, чтобы иметь возможность наносить удары по военным объектам врага на территории России не только в оперативном тылу, а и на территории [вглубь] России. И возможно, сейчас вот эти факты, которые есть — это и есть повышение оперативных способностей о которых писали и на которые рассчитывали в этом году», — добавил он.

«Враг должен понимать, что даже на территории России спрятаться и быть в полной безопасности он не сможет, пока ведет войну против Украины», — подытожил Мусиенко.

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