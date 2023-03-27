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«Питание у нас сильно улучшилось, но на это мы денег стали тратить меньше»

  • 27.03.2023, 12:03
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«Питание у нас сильно улучшилось, но на это мы денег стали тратить меньше»

Белорусы рассказали, как изменились их пищевые привычки в эмиграции.

Андрей с друзьями и Анастасия с семьей закупаются продуктами на неделю, Виктория больше всего любит варенье, которая мама передала из Беларуси, а Настя скучает по рынку «Комаровка» и лесным грибам, которые покупала у белорусских бабушек. Белорусы и белоруски в эмиграции показали Ex-press, что у них есть на полках в холодильнике.

«Семья большая, потому и продуктов нужно много»

У Насти из Вроцлава большая семья, потому и продуктов нужно много. Верхняя полка заполнена бутылками с молоком. За неделю все они исчезают. На выходных Анастасия любит готовить выпечку, потому в холодильнике можно заметить ингредиенты: крем-чиз для десерта, творог для выпечки, сметану 18%, и все это ведерки большого объёма.

— В Польше гораздо выгоднее кормить семью. Мы посчитали, что в среднем где-то цены ниже в два раза, поэтому мы стали питаться более разнообразно. Больше покупаем рыбы морской, овощей и фруктов. Питание у нас сильно улучшилось, но на это мы денег стали тратить меньше. Зелень, овощи и фрукты дети очень любят. Сегодня, например, на полочке лежат киви и клубника, а для салата есть томаты черри и зелень, — говорит она.

Закупается семья продуктами обычно на выходных — сразу на неделю. Любимый магазин — «Selgros». По словам героини, это самое крутое место для покупок.

«Все дешевле, много растительного молока, много безлактозных продуктов»

Евгений живет в Варшаве больше года и заметно ощущает разницу в продуктах, особенно что касается вегетарианской еды. По словам мужчины, главное отличие в продуктах — это большое количество продуктов для вегетарианцев и рыбы. Хлеб из пекарен, много региональных продуктов:

— Все дешевле. Мировые бренды lurpak, alpro и другие. Много растительного молока, много безлактозных продуктов. Большое количество готовой еды. В холодильнике есть гостинцы из Беларуси: икра и сгущенка. С этим тут проблем в принципе нет, но если хотят что-то передать в подарок с родины, то присылают эти продукты. Еще иногда глазированные сырки — это тут точно проблема, часто мигранты на первых парах скучают по сыркам и пишут в местных чатиках вопросы, где достать.

«Самое важное и вкусное — в банке с надписью «Щи». Это мамино варенье»

Виктория живёт во Вроцлаве и считает, что с мужем они питаются разнообразно:

— Каждый день дома есть молоко, сливочное масло, сметана, яйца, сосиски, рыба и мясо. На полочках в холодильнике также можно найти овощи: томаты, огурцы, салат айсберг.

На работу ребята берут «ссобойки», два контейнера с салатами стоят рядом с тостовым хлебом. Пара любит различные соусы, есть также майонез, плавленый сыр, соевый соус. Однако самое важное и вкусное, по словам белоруски, — мамино варенье. Его можно разглядеть в банке с надписью «Щи».

«В запасе есть пиво, мясо, сыр и майонез»

Андрей живет вместе с девушкой и друзьями в Варшаве, закупается продуктами раз в неделю.

В холодильнике всегда есть много яиц, сметана, молоко и сливочное масло, девушка белоруса любит фрукты. Их также можно обнаружить в пакетах на полочках холодильника:

— Сегодня есть виноград, апельсины, мандарины и зелень, рыба. Мы часто едим сосиски, соленые огурчики и используем различные соусы. В запасе есть пиво, мясо, сыр и майонез.

«Скучаю по Комаровке и местных рынкам»

Настя из Кракова рада огромного ассортименту веганских продуктов, зелени, фруктов и овощей. В середине марта девушка уже попробовала клубнику и манго:

— В Польше всегда очень приятные скидки и акции на продукты. Так, манго купила в магазине «Biedronka» и удивилась, насколько фрукт был вкусным и сочным. То же самое касается авокадо и зелени: они здесь свежее и вкуснее магазинных белорусских. За два месяца жизни в эмиграции успела попробовать много веганских продуктов: начиная от фрикаделек и котлеток для бургера и заканчивая сыром и хумусом. Это невероятно после минских цен, но веганские товары стоят столько же или даже меньше, нежели мясные и молочные. У меня шок.

Муж Насти любит сливочное масло, она купила 500 граммов за 2,5 евро. По ее мнению, это довольно хорошая цена, и масло вкусное, а не маргарин какой-то.

— По сыркам глазированным не скучаю, слишком сладкие для меня, да и что в них полезного? Я больше скучаю по Комаровке и местных рынкам, где можно было купить у бабулек чеснок, вкуснейшую морковь, соленья, яблоки и лесные грибы, — говорит белоруска.

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