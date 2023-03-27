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ВСУ испортили кремлевским пропагандистам сюжет

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  • 27.03.2023, 12:07
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ВСУ испортили кремлевским пропагандистам сюжет

В момент съемок в российскую САУ прилетел украинский снаряд.

Украинские воины испортили российским пропагандистам сюжет о боевой работе оккупантов из экипажа САУ 2С1 «Гвоздика».

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно в момент съемок в российскую САУ прилетел украинский снаряд, повредивший саму установку, но, к сожалению, не уничтоживший экипаж и пропагандистов.

«2С1 «Гвоздика» стреляет по украинским войскам, но в ответ получает прямое попадание высокоточного снаряда, вероятнее всего М982 Экскалибур. Разведчики быстро обнаружили российскую САУ и удар был точным. К сожалению, в данном случае снаряд пробил насквозь легкую броню корпуса и взорвался под днищем. Стрелять САУ уже не могла, но вражеская бронемашина своим ходом пошла на ремонт», - комментирует видеозапись главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в соцсетях. 

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