«Российские военные в нижнем белье выбегали из этого общежития»3
- 27.03.2023, 12:22
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Подробности удара по базе оккупантов в Мелитополе.
27 марта на территории временно оккупированного Мелитополя раздалось несколько мощных взрывов. Поэтому российским захватчикам пришлось выбегать на улицу в нижнем белье.
Как оказалось, «прилетело» по зданиям, в которых оккупанты обустроили так называемую «администрацию» спецслужбы «МГБ» и общежитие. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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По словам мэра, в захваченных зданиях техникума и вуза находились казармы и так называемая «администрация» вражеской спецслужбы «МГБ».
«Поэтому сегодня утром именно в этих двух зданиях и раздались взрывы», – рассказал Федоров.
Там было общежитие, где проживали российские террористы, а также офисное помещение, где проходило службу непосредственное руководство так называемого «МГБ».
«Очевидцы видели, как просто в нижнем белье выбегали из этого общежития российские военные», – отметил мэр.
Федоров добавил, что враг часто прикрывается гражданским населением или среди жилых кварталов размещает свою военную технику и казармы для проживания военных.
Взрывы в Мелитопольском районе
Кстати, в поселке Веселое Мелитопольского района утром 27 марта также что-то произошло на одной из автомоек, тоже «национализированной» оккупантами, рассказал Федоров.
По информации местных жителей, было громко и в Токмаке. В настоящее время уточняют информацию о потерях, которые понес враг.