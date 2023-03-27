«Российские военные в нижнем белье выбегали из этого общежития» 3 27.03.2023, 12:22

5,904

Подробности удара по базе оккупантов в Мелитополе.

27 марта на территории временно оккупированного Мелитополя раздалось несколько мощных взрывов. Поэтому российским захватчикам пришлось выбегать на улицу в нижнем белье.

Как оказалось, «прилетело» по зданиям, в которых оккупанты обустроили так называемую «администрацию» спецслужбы «МГБ» и общежитие. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

Что известно о новом «хлопке» в Мелитополе

По словам мэра, в захваченных зданиях техникума и вуза находились казармы и так называемая «администрация» вражеской спецслужбы «МГБ».

«Поэтому сегодня утром именно в этих двух зданиях и раздались взрывы», – рассказал Федоров.

Там было общежитие, где проживали российские террористы, а также офисное помещение, где проходило службу непосредственное руководство так называемого «МГБ».

«Очевидцы видели, как просто в нижнем белье выбегали из этого общежития российские военные», – отметил мэр.

Федоров добавил, что враг часто прикрывается гражданским населением или среди жилых кварталов размещает свою военную технику и казармы для проживания военных.

Последствия "хлопка" в Мелитополе / фото Ивана Федорова

Что происходит в Мелитополе / фото Ивана Федорова

Взрывы в Мелитопольском районе

Кстати, в поселке Веселое Мелитопольского района утром 27 марта также что-то произошло на одной из автомоек, тоже «национализированной» оккупантами, рассказал Федоров.

По информации местных жителей, было громко и в Токмаке. В настоящее время уточняют информацию о потерях, которые понес враг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».