Естественный отбор по-путински Сергей Гармаш

27.03.2023, 12:35

3,760

В кремлевские группировки входят трусливые и оторванные от реальной жизни люди.

Анализ слитой в Сеть аудиозаписи разговора российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина (муж певицы Валерии) и бизнесмена Фархада Ахмедова, где они критикуют российского президента за войну против Украины, показывает, что Путин применяет тактику «разделяй и властвуй». Он стравливает между собой конкурирующие группировки в Кремле и, таким образом, делает себя необходимым каждой из них. Их борьба сосредоточена на противниках, а не на Путине. К тому же, кремлевский естественный отбор по негативным качествам, привел к тому, что в эти группировки входят люди трусливые и оторванные от реальной жизни. Они замкнуты только на себе и своих интересах.

Как видно из этой аудиозаписи, российские, так называемые элиты (причем, не только кремлевские), живут по принципу: заработай на этой ситуации сколько можешь и будь готов бежать из страны в любой момент. Это делает прогноз Ахмедова о будущем РФ вполне реалистичным: закручивание гаек и потом междоусобная борьба: вагнеровщина, кадыровщина, «махновщина» и т.д.

Поэтому ждать от российских элит каких-то решительных действий, направленных на изменение ситуации в России с помощью устранения Путина, – не стоит. А, значит, как говорил Эльдар Рязанов: «страна у нас большая – гнить будет долго».

Сергей Гармаш, «Телеграф»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».