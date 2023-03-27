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В Польше задержали еще одного иностранца, подозреваемого в шпионаже на Россию

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  • 27.03.2023, 12:49
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В Польше задержали еще одного иностранца, подозреваемого в шпионаже на Россию

Он уже дал признательные показания.

В польском Гданьске сообщили о задержании очередного иностранца, которого подозревают в работе на российскую разведку. Гражданство мужчины не сообщается, но известно, что он уже признался в шпионаже, сообщает польское агентство PAP.

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, иностранец был задержан на прошлой неделе.

Согласно выводам правоохранительных органов, он должен был собирать и передавать в российскую разведку информацию о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах (север Польши).

На допросе задержанный признался, что действительно работал на Россию, а также рассказал подробности своих действий и обстоятельства вербовки российской разведкой. По данным следствия, мужчину склонили к сотрудничеству, когда он уже находился в Польше. Шпионажем он занимается как минимум с января 2023 года.

По решению суда иностранца отправили в предварительное заключение на три месяца. Если его признают виновным, по польским законам ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В прокуратуре Гданьска рассказали, что это лишь одно из нескольких дел по шпионажу на разведки Беларуси и России, которыми занимаются в ведомстве. По нескольким производствам уже вынесены обвинительные заключения.

Напомним, власти Польши 15 марта сообщили о раскрытии сети российских шпионов, которые установили десятки камер на железных дорогах в Польше, в основном на маршрутах, по которым перевозится военная техника и помощь в Украину. Таким образом шпионы отслеживали движение составов и готовили диверсии. Польские спецслужбы разрабатывали преступную группу несколько месяцев.

По состоянию на 16 марта было известно, что таких камер слежения найдено не менее 50, продолжается поиск других камер и GPS-передатчиков, в том числе на автомобильных дорогах, паркингах, складах в приграничном с Украиной регионе.

Ранее белорусские пропагандисты назвали фамилии трех задержанных граждан Беларуси: это 29-летний Владислав Посмитюха, 18-летняя Мария Медведева и 52-летний Николай Москаленко.

Польские СМИ со ссылкой на собственные источники также писали о том, что среди девяти задержанных по подозрению в шпионаже россиян нет — только белорусы и украинцы. Власти страны также не исключили новых арестов по делу из-за множества обнаруженных улик.

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