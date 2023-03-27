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Названы семь лучших чаев, продлевающих жизнь

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  • 27.03.2023, 13:00
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Названы семь лучших чаев, продлевающих жизнь

Не все чаи одинаково полезны.

Все мы стремимся прожить долгую, счастливую и здоровую жизнь. Интересно, что некоторые наши повадки помогают в этом, пишет ТСН.

Согласно последним исследованиям, всего лишь несколько чашек чая в неделю способны потенциально продлить жизнь человека. Однако не все чаи одинаково полезны. Лишь некоторые виды улучшают здоровье и дарят долголетие.

Какие виды чая могут помочь продлить жизнь

Лорен Манакен, диетолог и автор ряда книг о здоровье, считает, что только «настоящие чаи» помогут продлить жизнь человека. К настоящим чаям она относится черный, зеленый, белый и улун. В них содержится большое количество биологически активных соединений, включая кофеин, аминокислоты, белки, лигнины, флавоноиды и ксантины. Все эти составляющие соединены с положительным влиянием на здоровье.

Академия питания и диетологии (США) недавно выпустила рекомендации по рекомендованному количеству flavan-3-ols (растительное соединение, которое в большом количестве содержится в настоящем чае). Ее употребление связано с улучшением АД, уровня сахара и холестерина в крови. Согласно некоторым исследованиям, это растительное соединение также помогает предотвратить диабет и некоторые сердечные заболевания. Однако для этого нужно употреблять 400–600 мг в день, а это две чашки зеленого или черного чая.

Некоторые виды травяного чая тоже связаны с долголетием, ведь они помогают бороться с определенными заболеваниями. Исследования показывают, что полифенолы (растительное соединение, содержащееся в травяных чаях) обладают антиоксидантными, противовирусными и противовоспалительными свойствами.

Независимо от того, предпочитаете «настоящие чаи» или любите травяные, вот семь видов чая, которые помогают жить дольше.

Чай улун

Это популярный чай, который многое употребляют в Китае. Готовят его из тех же листьев чая, что и зеленый или черный. В нем, как и во всех «настоящих чаях» содержится соединение EGCG, отличающееся противораковыми свойствами.

Одно из исследований показало, что женщины, у которых не развился рак яичников, пили больше чая улун по сравнению с теми, у кого была диагностирована опухоль. Согласно данным, употребление чая было связано со снижением развития рака яичников на 71%.

Конечно, врач Лорен Манакен отмечает, что рак может развиваться в результате многих факторов, а не только потому, что вы не употребляете чай.

Чай с куркумой

Куркума – популярная приправа, которую используют для приготовления различных блюд. Добавляют ее и в чай. По словам Лорен Манакен, в этой специи содержится особое вещество – куркумин. В одном из исследований ее называют «самым перспективным биоактивным природным соединением».

Куркума способна улучшать состояние здоровья, обладает противовирусными и противовоспалительными свойствами, а также потенциально может продлить жизнь. Все потому, что куркумин тоже отличается противораковыми свойствами.

Зеленый чай

В Японии было проведено исследование, которое показало, те люди, которые выпивали более двух чашек зеленого чая в день, на 22-33% имели меньший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто выпивал только половину чашки.

Зеленый чай не только вкусен. Он помогает снизить риск рака, поддерживает функции мозга и даже положительно влияет на эластичность кожи. Как отмечает одно исследование, если говорить о японском зеленом чае матча, то он обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Благодаря большой концентрации катехинов, он помогает значительно улучшить здоровье.

Белый чай

Хотя белый чай менее популярен, чем другие, в нем также содержится немало соединений, помогающих поддерживать здоровье. В том числе и большое количество EGCG.

А еще в этом виде чая содержится гораздо больше катехинов, чем в черном или зеленом. Он отличается антипролиферативным и антиоксидантным действием против раковых клеток.

Черный чай

Классический черный чай помогает улучшить здоровье и продлить жизнь. Он поддерживает здоровье сердца и смягчает возможные сердечно-сосудистые заболевания.

По словам Манакен, данные показывают, что люди, ежедневно употребляющие три или более чашек черного чая в день, имеют меньший риск инсульта и сердечных заболеваний. На 9-13% снижается риск.

Чай из гибискуса

Это своего рода травяной чай, который поможет увеличить шансы прожить подольше. Хотя в нем, по словам диетологии, и нет тех растительных соединений, которые содержатся в «настоящих чаях», он может предложить уникальные преимущества. Согласно рандомизированному контролированному исследованию, чай из гибискуса помог снизить артериальное давление независимо от пола, возраста и использования диетических добавок у участников с прегипертензией и умеренной гипертензией.

Также считается, что чай из гибискуса оказывает противовирусное действие, может помочь контролировать уровень холестерина (снижая уровень «плохого»).

Чай из ромашки

Это еще один травяной чай, который можно связать с долголетием. В частности, исследователи медицинского отдела Техасского университета (Галвестон) провели исследование, чтобы понять, как ромашка влияет на здоровье женщин старше 65 лет. Было обнаружено, что употребление чая из ромашки связано с понижением риска смерти от различных заболеваний на 29% по сравнению с теми, кто не пьет этот напиток.

Также чай из ромашки связывают с замедлением потери костной массы с возрастом и снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Он улучшает иммунную систему и может потенциально защитить от некоторых видов рака.

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