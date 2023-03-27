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Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны?

  • 27.03.2023, 13:33
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Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны?

Мнение военного эксперта.

Американский журнал Forbes сообщил, что Украина готовит атаку 50 тысяч дронов на позиции армии РФ. Насколько эта информация может соответствовать действительности? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военным экспертом Александром Коваленко.

— Про 50 тысяч не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Не знаю, откуда такая информация имеется у иностранного издания. Могу сказать, что на сегодняшний день дроны играют очень важную роль для проведения как разведывательного, так и ударного функционала.

Вооруженные силы Украины до 2014-го года не уделяли достаточного внимания применению данных средств, но именно гибридное вторжение на территорию Украины привлекло внимание нашего военно-промышленного комплекса. У нас появилось много своих разработок, в первую очередь — разведывательного типа.

С 2022-го года идет совершенствование наших возможностей по модернизации некоторых дронов двойного назначения (гражданских и коммерческих) и для нанесения ударов. Применение беспилотников очень важно для уничтожения российской техники — легко, средне и тяжело бронированной, живой силы.

Какого-то максимально эффективного противодействия со стороны российских оккупационных войск им не имеется. То есть, панацеи у них нет. Применение дронов разведывательного и ударного типа является неотъемлемой частью современной войны. Если будет увеличиваться их количество в зоне боевых действий и частота применения, то это вполне логично и ожидаемо.

— Может ли армия дронов Украины изменить ситуация на поле боя?

— Дроны применяются комплексно. Сами по себе они не могут являться каким-то кардинальным перевесом в зоне боевых действий. Только если эта зона боевых действий ограничена небольшой территорией. К сожалению, у нас зона боевых действий это большая территория — от Троицкого на Луганщине до Новой Каховки левобережной Херсонщины. Это колоссальная территория, десятки тысяч квадратных километров. Поэтому исключительно компонента дронов не является определяющей и решающей.

Если бы мы говорили, например, об узкой локации, возьмем Бахмут, то там — да. Это был бы решающий момент, который многое бы изменил. Но по общей протяженности боевых действий — нет. Поэтому они применяются комплексно, вместе с артиллерией — ствольной, реактивной и другими средствами поражения. Они входят в общую концепцию ведь каждый дрон — это не только потенциальное нанесение ударов, а еще и предоставление разведывательной информации той же самой артиллерии, авиации, пехотным подразделениям и так далей.

Так вот, комплексное применение может в таком случае иметь высокий коэффициент полезного действия. Сами по себе на таких площадях они не произведут критического перелома.

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