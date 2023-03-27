Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны? 27.03.2023, 13:33

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Мнение военного эксперта.

Американский журнал Forbes сообщил, что Украина готовит атаку 50 тысяч дронов на позиции армии РФ. Насколько эта информация может соответствовать действительности? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военным экспертом Александром Коваленко.

— Про 50 тысяч не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Не знаю, откуда такая информация имеется у иностранного издания. Могу сказать, что на сегодняшний день дроны играют очень важную роль для проведения как разведывательного, так и ударного функционала.

Вооруженные силы Украины до 2014-го года не уделяли достаточного внимания применению данных средств, но именно гибридное вторжение на территорию Украины привлекло внимание нашего военно-промышленного комплекса. У нас появилось много своих разработок, в первую очередь — разведывательного типа.

С 2022-го года идет совершенствование наших возможностей по модернизации некоторых дронов двойного назначения (гражданских и коммерческих) и для нанесения ударов. Применение беспилотников очень важно для уничтожения российской техники — легко, средне и тяжело бронированной, живой силы.

Какого-то максимально эффективного противодействия со стороны российских оккупационных войск им не имеется. То есть, панацеи у них нет. Применение дронов разведывательного и ударного типа является неотъемлемой частью современной войны. Если будет увеличиваться их количество в зоне боевых действий и частота применения, то это вполне логично и ожидаемо.

— Может ли армия дронов Украины изменить ситуация на поле боя?

— Дроны применяются комплексно. Сами по себе они не могут являться каким-то кардинальным перевесом в зоне боевых действий. Только если эта зона боевых действий ограничена небольшой территорией. К сожалению, у нас зона боевых действий это большая территория — от Троицкого на Луганщине до Новой Каховки левобережной Херсонщины. Это колоссальная территория, десятки тысяч квадратных километров. Поэтому исключительно компонента дронов не является определяющей и решающей.

Если бы мы говорили, например, об узкой локации, возьмем Бахмут, то там — да. Это был бы решающий момент, который многое бы изменил. Но по общей протяженности боевых действий — нет. Поэтому они применяются комплексно, вместе с артиллерией — ствольной, реактивной и другими средствами поражения. Они входят в общую концепцию ведь каждый дрон — это не только потенциальное нанесение ударов, а еще и предоставление разведывательной информации той же самой артиллерии, авиации, пехотным подразделениям и так далей.

Так вот, комплексное применение может в таком случае иметь высокий коэффициент полезного действия. Сами по себе на таких площадях они не произведут критического перелома.

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