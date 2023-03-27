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МИД Польши: Сейчас не время рассматривать возвращение белорусов на Олимпийские игры

  • 27.03.2023, 13:42
МИД Польши: Сейчас не время рассматривать возвращение белорусов на Олимпийские игры

Но у РФ и Беларуси есть путь для возвращения в международное спортивное сообщество.

МИД Польши считает, что сейчас не время рассматривать возвращение белорусский и российских спортсменов на Олимпийские игры. Об этом говорится в заявлении, опубликованном министерством перед заседанием Исполкома МОК 28-30 марта, на котором планируется обсуждать вопрос участия спортсменов из Беларуси и России в Олимпиаде.

«Мы приняли к сведению опасения, высказанные специальными докладчиками ООН по вопросу о недискриминации спортсменов исключительно по национальному признаку. Мы сожалеем, что МОК использовал эти опасения как предлог, чтобы радикально изменить свою прежнюю хорошо аргументированную позицию в отношении рекомендации не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что в контексте запрета на участие первоочередное значение имеет не паспорт спортсменов, а то, что они поддерживаются агрессивным режимом, ведущим войну против Украину.

«Мы хотим подчеркнуть, что не национальная принадлежность спортсменов определяет их роль, а тот факт, что они спонсируются/поддерживаются их правительствами или бизнесом, поддерживающим кремлевский режим, который продолжает свою агрессивную войну против Украины, или даже являются аффилированными лицами. непосредственно с российскими военными. Считаем необходимым напомнить, что изо дня в день, российские военные продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе спортивные объекты, и убивать украинцев, в том числе украинских спортсменов. Миллионы граждан Украины, в том числе спортсмены и члены их семей, были вынуждены покинуть свои дома перед лицом российской оккупации», — отметили в МИД.

В итоге нет никаких причин отходить от режима отстранения спортсменов из Беларуси и России, и даже рассматривать вопрос об их возвращении.

«Нет ни одной причины отходить от режима отстранения российских и белорусских спортсменов, установленного МОК более года назад, сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Мы твердо убеждены, что сейчас не время рассматривать возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в любом статусе», — говорится в заявлении.

В нем также содержится призыв к МОК остаться на позиции отстранения спортсменов.

«Напоминаем, что в распоряжении России и Беларуси есть путь для возвращения своих спортсменов в международное спортивное сообщество, а именно прекращение агрессивной войны, развязанной Россией при пособничестве Беларуси, и восстановление уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ», — добавили в МИД.

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