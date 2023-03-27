Шойгу молчит, как Шариков после повторной операции 2 Александр Кочетков

27.03.2023, 13:46

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Сергей Шойгу

Мозгов нет, поэтому кремлевские руководствуются рефлексами.

Раз уж истерики насчет обедненного урана не утихают, то выскажу профессиональное мнение ядерного ракетчика.

Так вот, все эти высокопоставленные уродцы — Путин, Медведев, Шойгу, Лавров и прочие, брызжущие соплями и угрозами по поводу танковых снарядов с сердечниками из обедненного урана, они просто тупые неучи, не способные усвоить физику средней школы. Либо циничные лжецы, которые врут на вдохе, выдохе и между ними. Кстати, одно другое не исключает.

Мозгов нет, поэтому кремлевские руководствуются рефлексами, как подопытные собачки Павлова: услышали слово «уран» и начались всякие выделения.

А на самом деле, обедненный уран — это не про ядерное оружие, а прямо наоборот. В атомном оружии используется уран, обогащенный до 90%. А обедненный уран — это концентрация 5-7%, он является отходом при получения того урана, который используется в атомных бомбах и в атомных реакторах.

Проиллюстрирую понятным Дмитрию Медведеву примером. Когда варят самогон, то из бражки выпаривают этиловый спирт, с последующим употреблением, а остаются отходы — сивушные масла и всякая дрянь, которую не примет даже самый утомленный кремлевский организм.

С ураном — аналогично. Ни к чему особо полезному его обедненная фракция не пригодна, разве какого-нибудь наглого идиота по башке треснуть. Потому что он очень плотный и тяжелый. Не идиот, а уран.

Ну, или, с учетом большой плотности, можно сделать из него элементы брони или стержень для того, чтобы броню пробивать.

Обедненный уран слаборадиоактивен. То есть, менее радиоактивен, чем урановая руда — он же обедненный. Я больше скажу: он менее радиоактивен, чем обыкновенный гранит. Мавзолей мумии Ленина на Красной Площади сооружен из гранита. И Путин, который так дрожит за свою шкурку, что отделяется от соратников двенадцатиметровым столом, регулярно стоит рядом с этим радиоактивным Мавзолеем, речи толкает, парады принимает… И не боится! А обедненного урана испугался.

Так если в Кремле так переживают об радиоактивной угрозе здоровью своих солдат, то зачем они их погнали брать Киев через Чернобыльскую зону! Через «рыжий лес», где действительно, радиация такая, что даже деревья мутируют!

Да и вообще, попадание россиянцев с оружием в руках на территорию Украины очень вредно для здоровья. Но ведь их отправляют сюда сотнями тысяч на убой!?

Между прочим, на вооружении армии агрессора есть три типа бронебойных боеприпасов с сердечниками из обогащенного урана. А все, что у них есть, за исключением оружия массового поражения, недоимперия применяет против Украины. Уж хотя бы Шойгу должен об этом знать. Но молчит, как Шариков после повторной операции.

Короче, обедненный уран радиоактивно опасен только тем, кто уверен, что гороскопы предсказывают судьбу, Земля плоская, американцы не были на Луне, а российская армия — вторая в мире.

Так что, получается, из этого урана можно делать кухонную посуду и нательные украшения? Не рекомендую. Потому что обедненный уран, как и многие тяжелые металлы, например, свинец, является ядовитым. И от попадания его внутрь медики категорически предостерегают. Как от попадания внутрь организма, так и внутрь бронетехники — летальный исход почти гарантирован.

Поэтому самым надежным методом защиты от обедненного урана является немедленная эвакуация всех потенциально пострадавших с территории Украины. Речь о военнослужащих агрессора, полагаю это понятно даже тупым кремлевским недоучкам.

Александр Кочетков, Facebook

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