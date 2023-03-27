Гончаренко: Лукашенко — просто марионетка 1 27.03.2023, 13:47

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Алексей Гончаренко

Заявление Путина — свидетельство фактической оккупации Беларуси.

На днях Путин заявил о том, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Сайт Charter97.org попросил украинского народного депутата, главу межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексея Гончаренко это прокомментировать:

— Это еще одно доказательство того, что Беларусь фактически оккупирована РФ. Лукашенко просто марионетка. Путин превращает Беларусь в свой плацдарм и военную базу, в том числе — с ядерной составляющей. Он опять поднимает ставки, пытается использовать ядерный шантаж.

— Украина призвала собрать Совбез ООН по этому вопросу. Какие еще могут быть механизмы реакция на решение главы Кремля?

— Боррель (глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель — прим.) уже заявил о новых санкциях. Это самый важный механизм.

— Как подобное решение повлияет на судьбу Лукашенко?

— Лукашенко просто марионетка и все. Он пытается сегодня что-то там делать, но Путин этим заявлением в очередной раз показал, кто сейчас хозяин в Беларуси.

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