закрыть
27 марта 2023, понедельник, 14:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гончаренко: Лукашенко — просто марионетка

1
  • 27.03.2023, 13:47
  • 1,494
Гончаренко: Лукашенко — просто марионетка
Алексей Гончаренко

Заявление Путина — свидетельство фактической оккупации Беларуси.

На днях Путин заявил о том, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Сайт Charter97.org попросил украинского народного депутата, главу межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексея Гончаренко это прокомментировать:

— Это еще одно доказательство того, что Беларусь фактически оккупирована РФ. Лукашенко просто марионетка. Путин превращает Беларусь в свой плацдарм и военную базу, в том числе — с ядерной составляющей. Он опять поднимает ставки, пытается использовать ядерный шантаж.

— Украина призвала собрать Совбез ООН по этому вопросу. Какие еще могут быть механизмы реакция на решение главы Кремля?

— Боррель (глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель — прим.) уже заявил о новых санкциях. Это самый важный механизм.

— Как подобное решение повлияет на судьбу Лукашенко?

— Лукашенко просто марионетка и все. Он пытается сегодня что-то там делать, но Путин этим заявлением в очередной раз показал, кто сейчас хозяин в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин