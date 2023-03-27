Белорусы Южной Флориды отпраздновали День Воли 2 27.03.2023, 14:20

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Фотофакт.

25 марта белорусская диаспора в Южной Флориде праздновала День Воли.

«Бело-красно-белая символика не только напоминает людям об исторических событиях — она становится символом выражения своей политической позиции. В результате репрессий, устроенными властями Беларуси, многие тысячи белорусов вынуждены были уехать из страны. Однако День Воли был и будет одним из важнейших дней в жизни белорусов во всех странах мира», — рассказали сайту Charter97.org белорусы Южной Флориды.

На праздничном концерте выступали: Галина Батюшка из Кливленда, делегатка I съезда белорусов мира, поэтесса, а также лауреат международных конкурсов, участница телепроекта The Voice, финалистка украинского отбора «Евровидения» Татьяна Брянцева со своими учениками.

Организаторами мероприятия выступили Южно-Флоридское отделение Белоруско- американской ассоциации BAZA, Полина Черняк, Сергей Черняк и Дмитрий Богатищев, а также активисты Объединения беларусов в США «Zmagar» Игорь Савостеенко, Кирилл Войтик и Лукас Стилиалис.

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