Ученые сотнями побежали из России 2 27.03.2023, 14:46

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Остановились целые отрасли науки.

Потеряв две трети кадров после развала СССР, российская наука столкнулась с новой волной «утечки мозгов» с началом войны и массовой мобилизации.

Сотни ученых, в том числе специалисты мирового уровня, покинули страну в последние месяцы из-за антивоенной позиции, давления властей и прямых угроз со стороны силовиков, сообщает «Проект».

Среди уехавших — академик РАН, президент Московского математического общества Виктор Васильев, член-корреспондент РАН Юрий Ковалев (астрофизик), профессора РАН Сергей Попов (также астрофизик) и Александр Марков (биолог).

Организация Scholars at Risk, которая занимается помощью ученым со всего мира, вывезла из России 200 человек. Еще 62 деятелям науки помог уехать немецкий фонд Александра фон Гумбольдта.

При этом в телеграм-чатах для ученых, которые ищут способы релокации, состоят более шести тысяч человек, пишет «Проект».

«Остановились целые научные отрасли», — сетует Попов, один из ведущих российских популяризаторов науки, лекции которого на YouTube набирают сотни тысяч просмотров.

Из Высшей школы экономики, некогда одного из самых либеральных вузов России, уволились не менее 150 преподавателей, рассказывает бывший профессор «вышки» Констатинтин Сонин. Руководство ВШЭ потребовало удалить с сайта все публикации авторов, признанных «иностранными агентами», а также разослало в подразделения памятку запрещенных публикаций и книг.

Из Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А. В. Полетаева ушло 60% сотрудников, а сам институт потерял в начале 2023 года статус международной лаборатории. Социолог Анна Кулешова и антрополог Александра Архипова утверждают, что сталкивались со случаями, когда редакторы научных журналов удаляли авторство уехавших ученых в научных статьях. «Такая же практика существовала в 80-х годах в СССР — и вот все повторяется», — говорит Кулешова.

По словам Попова, исследования по ряду направлений просто прекратились. «Мы отброшены на годы назад», — сокрушается астрофизик.

На начало 2022 года число ученых в России опустилось до исторического минимума за всю современную историю страны — 340,1 тысячи человек против 992 тысяч в последние годы Советского Союза. Количество научных работников устойчиво сокращается с 2014 года, и за это время их стало меньше на 10,5%, или 76 тысяч специалистов, следует из подсчетов ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

В 2022 году правительство провело рекордный за 6 лет «секвестр» бюджета на научные разработки, урезав его с 626,6 до 569 млрд российских рублей.

В бюджет на 2023–2024 гг. увеличения финансирования пока не заложено — 597,2 и 580,7 млрд российских рублей соответственно. При этом доля науки в расходах сокращается — до 2,84% в следующем году и 2,72% через год.

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