Лукашенко снял с должности главу Бреста

Лукашенко снял с должности главу Бреста5
- 27.03.2023, 15:05
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Ему нашли новую работу.
Лукашенко сегодня согласовал назначение нового председателя Брестского горисполкома. Им станет Сергей Лободинский. Предыдущий глава города Александр Рогачук уходит на профсоюзную работу по инициативе Брестского облисполкома. Причиной отставки названы неудовлетворительные результаты работы предприятий Бреста.
На совещании у диктатора заявили, что он якобы не справлялся со своими обязанностями, а большинство из них приходилось выполнять облисполкому.