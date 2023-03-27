СМИ: Сыновей российских политиков мобилизуют в VIP-подразделение 14 27.03.2023, 15:48

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Они «воюют» в глубоком тылу.

В России для депутатов и их детей создали специальное боевое подразделение «Каскад», которое «воюет» на Донбассе вне пределов досягаемости HIMARS, сообщает «Стопкор». Таким образом, российская элита получила возможность позировать в военной форме и даже получать награды, но без риска погибнуть на передовой.

О тайном российском спецподразделении разведки «Каскад», в составе которого «засветились» депутаты-единороссы и их сыновья, пишет британская The Daily Mail в материале, обнародованном 27 марта.

«Сыновей российских депутатов «мобилизуют» в подразделения подальше от линии фронта, чтобы они могли служить в Украине, не погибая. Российским депутатам было приказано поддержать вторжение, чтобы получить авторитет у общественности, а также финансовую поддержку от путинской партии «Единая Россия». С тех пор ряд политиков и их сыновей вызвались служить в таинственном подразделении «Каскад» в течение короткого срока – около месяца», – отмечают журналисты.

Служба в этом подразделении гарантирует российским «мажорам» возможность позировать в военной форме, а в некоторых случаях даже получить медаль за храбрость.

Влиятельный российский блог-канал ВЧК-ОГПУ, настаивающий на тесном контакте с министерством обороны страны, опубликовал список депутатов от «Единой России», служивших в подразделении «Каскад» в Донецкой области.

«Это «подразделение приближенных», в которое входят депутаты и их дети, которые хотят отличиться тем, что были на войне, но не хотят ехать на передовую. Самое удобное место для «прохождения службы» – это отряд беспилотников в «Каскаде», поскольку он позволяет находиться на безопасном расстоянии от линии боевых действий», – пишет канал.

Подразделение «Каскад» создано в октябре 2022 года, через месяц после того, как путинские солдаты начали «частичную» мобилизацию вдоль границы с Украиной. Депутат Дмитрий Саблин, являющийся одним из сооснователей этого подразделения, фотографировался во время «службы» в нем вместе со своим сыном и другими членами «Единой России».

На фотографиях подразделения видно, как солдаты готовят беспилотники и всматриваются в компьютеры, казалось бы, вдалеке от кровавой бойни в окопах.

Несмотря на отсутствие активных действий, «Каскад» считается воинской частью, имеющей тесные связи с боевиками, и ее посещают высокопоставленные лица, в том числе Сергей Кириенко, трижды являвшийся заместителем главы администрации президента РФ. Россияне утверждают, что три расчета БАРС «Каскад» якобы воюют на Сватовском, Кременском и Запорожском направлениях.

«Каскад» позиционирует себя как секретное разведывательное подразделение, позволяющее ему держать свое местонахождение в тайне от посторонних глаз. Тем не менее, в одном из постов в Телеграмм господин Саблин сообщил, что его солдаты якобы работают в районе Рубежного – примерно в 20 км от тогдашней линии боевых столкновений.

В то же время, по данным журналистов, на самом деле российских «випов» держат в не менее 80 км от передовой – то есть вне радиуса действия ракет HIMARS.

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