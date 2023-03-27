Боец ВСУ о боях за Бахмут: Противник сменил тактику 27.03.2023, 16:10

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На Бахмутском направлении - острая фаза.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Петр Волощенко (Стоун) отметил, что противник бросает в бой уже новые резервы Об этом он сказал «Еспресо».

- В Бахмуте началась острая фаза. Несмотря на многочисленные потери, враг продолжает наступать. Россияне бросают в бой уже новые резервы. Противник бросает в бой парашютно-десантные и артиллерийские бригады и пытается давить с юго-востока на Бахмут. Бои идут в районе, ВСУ достойно дают отпор. Оккупанты пытались в лоб форсировать реку Бахмутко, но им это не удалось, - подчеркнул Волощенко (Стоун).

По словам военнослужащего, враг пытается занять промзону в Бахмуте, но украинские защитники держат и там оборону.

- Противник изменил тактику, россияне бросают в город ДРГ. Не зная улиц, вражеские ДРГ проникают в город и попадают в наши засады. Мы уничтожаем их на улицах самого города. Противник не может массированно давить на нас, они выдохлись. Этих валовых человеческих атак уже нет. Группами по 10-15 человек враг пытается пробираться в город и гибнет в бою. Бахмут дает бой, ВСУ держатся, - подчеркнул Волощенко (Стоун).

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