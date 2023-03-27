«Денег, которые я зарабатываю, на жизнь более-менее хватает, а вот на достойную жизнь — нет» 27.03.2023, 16:30

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Работники сферы обслуживания рассказали о зарплатах и чаевых.

Работники некоторых предприятий сферы обслуживания кроме основного заработка, как предполагается, получают доход от чаевых, которые им оставляют клиенты. «Зеркало» спросило сотрудников общепита, таксистов и курьера, как сейчас обстоят дела с дополнительным вознаграждением и сколько им оставляют денег.

«Не оставил вознаграждение один стол — оставит другой»

Инна (имена героев статьи изменены) работает официанткой в ресторане Минска. За работу она получает зарплату в расчете около 2,5 рубля в час. В месяц девушка работает около 180−200 часов, значит, ее заработок составляет 450−500 рублей — это ниже минимальной заработной платы в Беларуси. Инна говорит, что работает там только из-за хороших чаевых.

— Конечно, чаевые непредсказуемые, но если посчитать общую сумму и разделить на количество рабочих дней, то выходит около 100 рублей за каждую 12-часовую смену, — говорит собеседница.

Вознаграждение официантке гости оставляют разное — кто-то 10% от счета, бывает 20−30%, а иногда даже больше. Недавно молодой человек оставил Инне на чай 40 рублей, хотя его счет был всего на 59 рублей. Девушка говорит, что на чаевых она зарабатывает столько же, сколько составляет ее зарплата — до 500 рублей.

— Но некоторые посетители не оставляют вообще ничего, от этого становится очень обидно. Стараешься, хорошо обслуживаешь стол, советуешь блюда, потом запаковываешь оставшуюся еду с собой. Но в такие моменты я говорю себе, что чаевые никто не обязан оставлять, все это на усмотрение гостя. Да и вообще, не оставил вознаграждение один стол — оставит другой.

Со случаями, когда гости убегали не заплатив, девушка не сталкивалась. У ее коллег бывало, что гость рассчитывался картой и быстро уходил, а через мгновение выяснялось, что оплата не прошла. В таких случаях официант сам закрывал недостачу или все коллеги сбрасывались деньгами.

— Денег, которые я зарабатываю, на жизнь более-менее хватает, а вот на достойную жизнь — нет. Я считаю, что официант — хорошая работа для студентов. Но мне же уже хочется чего-то нового, так что в ближайшем будущем я планирую сменить род деятельности.

Самые «бедные» районы — Ленинский, Заводской и Партизанский. Таксист — о чаевых в Минске

Еще недавно Олег работал водителем такси, сейчас он курьер — доставляет на дом продукты. В такси он зарабатывал от 1500 до 2200 в месяц при рабочем графике 20−30 смен в месяц по 12 часов. В доставке заработок примерно такой же, но уже за 20 смен по 9−10 часов.

— В такси чаевые оставляли редко. Обычно пассажиры в приложении нажимали на кнопку «оставить 5%», а это копейки, когда поездка стоит в 2,5−5 рублей. Максимальные чаевые были 10 рублей за смену. Обычно больше 50 рублей в месяц вряд ли выходило, если не работать в ночь пятница-суббота, — вспоминает Олег о заработке на своей предыдущей работе.

Собеседник говорит, что в доставке продуктов ситуация с дополнительным вознаграждением лучше, от 100 до 200 рублей в месяц можно получить. Однако все зависит от конкретного заказчика и района, в котором он живет.

— В определенных районах города забирают минимальную сдачу. В других наоборот — оставить сдачу как будто в порядке вещей. Многие рассчитываются картой и сверху дают энное количество денег монетами.

Парень заметил, что самые «бедные» районы в столице — Ленинский, Заводской и Партизанский, там заказчики ждали сдачу, если даже она составляет от двух до 20 копеек. А вот Первомайский, Советский и Центральный районы курьер выделил — люди, которые там живут, часто оставляли Олегу сдачу в копейках и даже рублях, а при безналичной оплате давали 1−2 рубля сверху.

— Бывали случаи, когда люди оставляли 5−10 рублей одной купюрой, вручали ее со словами: «Это вам, спасибо».

«Средний чек 60−100 рублей, а „чая“ нет вообще»

Диана — официантка в суши-баре. Их заведение в основном работает на доставку и самовывоз, заказов с обслуживанием в зале сейчас стало гораздо меньше.

— По выручке бывают пустые дни, иногда она не доходит до полутора тысяч рублей, а до войны была выше 4000 рублей в спокойные дни. Но в праздники люди обычно активизируются, — рассказала Диана о доходах суши-бара.

Раньше девушка работала в другом суши-баре и в кофейне, там ее зарплата, даже с дополнительными сменами, никогда не была больше 600 рублей. Сейчас без дополнительных смен зарплата у нее лучше. Диана говорит, что с чаевыми дела обстоят неважно.

— Бывают дни, когда людей много, они ждут посадки за стол (обычно это выходные и летом в сезон отпусков). Средний чек чаще всего составляет 60−100 рублей, но «чая» нет вообще. А иногда за день всего одна-две «посадки», но по одному из заказов оставят 5−10 рублей.

Что касается чаевых курьерам, то, по наблюдениям Дианы, в праздничные дни их не дают вообще, а вот в обычные дни оставляют более охотно.

Пакет муки в качестве чаевых

Леонид работает таксистом в Витебске, он возит пассажиров по тарифу «Комфорт». Мужчина говорит, что чаевые ему оставляют нечасто и они небольшие, поэтому на зарплате это вознаграждение сильно не сказывается.

— В течение рабочего дня сумма «чая» в среднем не больше пяти рублей. Хватает разве что на кофе, — говорит водитель такси.

Собеседник вспоминает, что за три последних месяца самые большие чаевые были два раза: после Нового года мужчина через приложение оставил безналичные чаевые в размере 10 рублей, второй пассажир рассчитывался наличными и на чай оставил пять евро.

— Судя по их разговорам, оба они не живут в Беларуси: один уехал работать в Москву, второй живет и работает в Европе, а на родину приехал в гости.

Елена — тоже водитель такси, работает в Минске. Девушка говорит, что чаевыми от пассажиров довольна, люди оставляют их очень часто, причем женщины дают вознаграждение чаще.

— Женщины-пассажирки жалеют, сопереживают, мол, вот жизнь до чего дошла, нам в таксистки приходится идти. Мужчины иногда реагируют странно, типа, чего за рулем делаю. У меня на это есть ответ: «В супермаркетах половину касс парни заняли, нам такси осталось».

Девушка говорит, что суммы чаевых бывают разные. Как-то пассажир, который очень спешил в аэропорт, дал 100 долларов. Запомнился мальчик-подросток, который рассчитался наличными и сдачу не взял, а при выходе сказал Елене: «Это чтобы вы меньше работали». Но чаевые не всегда оставляют деньгами.

— Девушку везла, она копейками за поездку рассчитывалась, сидела их наскребала. Ей так неудобно было уходить, не дав мне на чай, поэтому она предложила мне пакет муки. Я взяла — в хозяйстве пригодится. Были случаи, что вознаграждение оставляли спиртным. А как-то везла мужчину, он владелец небольшого магазина, и налички у него не было. После поездки он позвал меня в магазин и предложил взять в качестве чая какой-нибудь товар. Я взяла набор шампуров для шашлыка.

Елена предполагает, что такое отношение к ней лишь из-за того, что она женщина. Она судит об этом по общению с коллегами-мужчинами — те жалуются, что чаевых им почти не оставляют, поэтому «пяти рублям на чай очень радуются». Впрочем, и у Елены тоже бывали пассажиры, которые не покидали салон до тех пор, пока она не давала им самую маленькую сдачу в 20 копеек.

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