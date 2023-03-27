Зеленский посетил передовые позиции украинских войск в Запорожской области

Зеленский посетил передовые позиции украинских войск в Запорожской области2
- 27.03.2023, 16:38
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Готовится наступление?
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области.
Об этом он сообщил в телеграм-канале.
«Запорожская область. Передовые позиции. Имею честь сегодня быть здесь, рядом с нашими военными. Благодарю каждого нашего воина за защиту Украины, нашего суверенитета, наших городов, наших детей. Мы обязательно победим», - отметил президент Украины.
Судя по видео, Зеленский вручил защитникам Украины государственные награды.