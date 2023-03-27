В Израиле объявлена всеобщая забастовка 27.03.2023, 16:50

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Люди протестуют против судебной реформы Нетаньяху.

В Израиле объявлена всеобщая забастовка протеста против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, которая немедленно обернулась приостановкой всех рейсов из главного международного аэропорта страны «Бен-Гурион».

К забастовке призвал глава профсоюзного объединения «Гистадрут» Арнон Бар-Давид. Работники аэропорта первыми откликнулись на его призыв, сообщает BBC.

Накануне в знак несогласия с реформой подал в отставку министр обороны Иов Галлант, заявивший, что возмутившая израильское общество и многих военных реформа сказывается на боеготовности вооруженных сил.

Многие израильтяне считают, что правительство, в котором доминируют ультраправые и религиозные партии, стремясь ограничить власть Верховного суда и приобрести больше влияния на процедуру назначения судей, открывает дорогу к превращению израильской демократии в авторитарный режим.

Сейчас Верховный суд имеет возможность блокировать решения парламента, если сочтет их неправомерными.

Ближе к ночи воскресенья возмущенные отставкой министра обороны израильтяне собрались на акцию протеста у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Для разгона демонстрантов полиция и пришедшая им на помощь армия применила водометы.

В понедельник утром к протестующим присоединился и президент Израиля Исаак Герцог, выступив в Твиттере с призывом к правительству отозвать расколовшую общество реформу.

«Ради единства народа Израиля, ради ответственности я призываю вас немедленно остановить этот законодательный процесс»,— написал он, добавив, что «к вам прикованы взоры всего народа Израиля».

Администрация США также высказала глубокое беспокойство развитием событий в Израиле, призвав стороны к компромиссу.

«Угроза безопасности Израиля»

Выступая в субботу в эфире национального телевидения, Галлант отметил, что предложенная судебная реформа вызвала в обществе гигантский раскол, а также беспрецедентное чувство гнева, боли и разочарования, которые распространились и на армию.

«Это представляет собой явную, непосредственную и ощутимую угрозу безопасности государства», - заявил теперь уже бывший министр обороны. Он добавил, что отказывается поддерживать инициативу в ее нынешней форме, и призвал к конструктивному диалогу.

После этого заявления Нетаньяху вызвал Галланта к себе и лично сообщил, что потерял к нему доверие, и Галлант больше не может возглавлять оборонное ведомство.

Часть членов партии «Ликуд», возглавляемой Нетаньяху, поддержали Галланта, другие призвали к его отставке.

В воскресенье вечером в стране продолжились протесты. В Тель-Авиве демонстранты перекрыли крупную магистраль.

Ограничения судебной власти

Суть реформ Нетаньяху заключается в том, чтобы лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных органов.

В Израиле парламент состоит из одной палаты. Контроль за действиями правительства до сих пор осуществлял Верховный суд, блокировав принятие законов, которые считал неправомерными.

Предлагаемые поправки подразумевают, что любое вето можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос.

Это означает, что правящая коалиция, располагающая большинством кресел в Кнессете, сможет беспрепятственно принимать или отменять любые законы.

Критики закона говорят, что это приведет к диктатуре в стране. Нетаньяху, наоборот, называет антидемократической нынешнюю ситуацию, когда суд может ограничивать деятельность парламента, избранного народом.

Лидер оппозиции Израиля Яир Лапид назвал увольнение Галланта «новым дном» поведения правительства.

«Нетаньяху может уволить Галланта, но он не может уволить реальность или уволить жителей Израиля, которые полны решимости противостоять безумию коалиции», - подчеркнул Лапид.

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