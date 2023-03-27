Der Spiegel: В Украину доставили танки Leopard 2 от Германии
- 27.03.2023, 17:17
Это произошло примерно через два месяца после того, как правительство Германии приняло решение о поставках танков.
Сегодня, 27 марта, стало известно о передаче Германией танков Leopard 2 в Украину. Об этом сообщило издание Der Spiegel.
«Танки Leopard 2 из Германии были переданы Украине2, - говорится в материале.
Это произошло примерно через два месяца после того, как правительство Германии приняло решение о поставках танков.
Ранее федеральный министр обороны Германии Борис Писториус решил увеличить общее количество планируемых поставок с 14 до 18 танков Leopard 2 A6