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Der Spiegel: В Украину доставили танки Leopard 2 от Германии

  • 27.03.2023, 17:17
Der Spiegel: В Украину доставили танки Leopard 2 от Германии

Это произошло примерно через два месяца после того, как правительство Германии приняло решение о поставках танков.

Сегодня, 27 марта, стало известно о передаче Германией танков Leopard 2 в Украину. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

«Танки Leopard 2 из Германии были переданы Украине2, - говорится в материале.

Это произошло примерно через два месяца после того, как правительство Германии приняло решение о поставках танков.

Ранее федеральный министр обороны Германии Борис Писториус решил увеличить общее количество планируемых поставок с 14 до 18 танков Leopard 2 A6

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