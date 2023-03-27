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Футболиста Лукашевича задержали прямо на тренировке

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  • 27.03.2023, 17:28
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Футболиста Лукашевича задержали прямо на тренировке

Также задержана его невеста.

26-летнего полузащитник футбольного клуба «Макслайн» Тимофей Лукашевич был задержан силовиками прямо на тренировке.

Это произошло 23 марта на стадионе ФК «Минск». Когда силовики пришли за Лукашевичем, партнеры по команде подумали, что это розыгрыш его невесты Катерины, но позже выяснилось, что это не шутка, сообщает телеграм-канал «О, спорт! Ты — мир!».

Лукашевич и его невеста получили по 10 суток административного ареста. По какой статье их судили, неизвестно.

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